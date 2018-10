BMW M2 Competition met M4-blok is lekkere kietelbasis

Men neme een dik blok en maakt deze nog dikker.

Het kan niet anders dan dat de introductie van de BMW M2 Competition voor jeuk heeft gezorgd bij tuners. BMW M GmbH lepelde immers het gretige blok van de M4 (S55) in de kleinere 2 Serie. Het enige wat de tuners moesten doen is de ware power eruit vissen.

In de M2 Competition levert de geblazen zes-in-lijn standaard 410 pk. Het blok kan echter met gemak meer peekaa’s met zich meedragen. Zo levert deze motor in de M4 GTS bijvoorbeeld 500 pk. Het vermogen werd kunstmatig in toom gehouden om te voorkomen dat de M2 Competition de M3 en M4 niet voor aap zou zetten.

Dahler (bekend van die M2 Cabrio) is één van de eerste tuners die de M2 Competition bij de kladden pakken. Ze zijn niet te zuinig te werk gegaan, want de tuner heeft de heetste 2 Serie voorzien van maar liefst 540 pk en 730 Nm koppel. Dit is meteen het topmodel, er komt ook een ‘instapper’ met 510 pk en 700 Nm koppel. Wat dit betekent voor de acceleratietijden is niet bekendgemaakt. Vooral in de tussensprint zal het extra vermogen benut worden. De 0-100 tijd zal nauwelijks afwijken in vergelijking met een reguliere M2 Competition door de kwispelende achterwielaandrijving.

Naast een motorische kietelbeurt, kreeg de M2 Competition een nieuw uitlaatsysteem, andere remmen en andere vering. Dit alles rolt op enorme 20-inch wielen, die voor het mooie beter een maatje of twee kleiner konden zijn. Optioneel is het mogelijk om bij Dahler een rolkooi en kuipstoelen mee te bestellen, mocht je van plan zijn met de gepimpte M2 Competition op het circuit te gaan.