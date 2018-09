Porsche Maastricht getroffen door grote brand

Meerdere Porsches zijn in de vlammenzee opgegaan.

Porsche Centrum Maastricht en het naastgelegen Bentley Maastricht zijn afgelopen nacht opgeschrikt door een flinke vuurzee. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de Porsche- en Bentley showroom. Enkel de geparkeerde Porsches op het terrein werden getroffen door het vuur.

De Bentley pop-up store is sinds begin 2016 te vinden bij Porsche Centrum Maastricht. De Bentleys staan dus bij de Porsches in de showroom. De pop-up store fungeert ook als “pick-up and delivery”-punt voor service en onderhoud van Bentleys.

De brandweer kreeg om 00:52 de eerste melding binnen over de brand aan de Afrikalaan. De dealers bevinden zich op een bedrijventerrein in Beek pal naast Maastricht-Airport. Porsche Maastricht zal vanmorgen druk zijn met het opnemen van de schade. Over een oorzaak is officieel nog niets bekend, maar een spontane vlammenzee midden in de nacht klinkt behoorlijk verdacht. Wellicht dat camerabeelden meer duidelijkheid geven over de oorzaak van de brand. Een omstander liet tegenover 1limburg weten dat er zeker vijf auto’s verwoest zijn door het vuur.

Porsche en Bentley Maastricht zijn overigens niet de enige aanbieders van exclusieve auto’s in de omgeving. Nog geen 5 kilometer verderop is Carlink, het autobedrijf van Jeroen van den Berg, gevestigd. Dit geheel ter info.

Foto: Porsche Centrum Maastricht in betere tijden (via @brumphotography op Autojunk.nl). Met dank aan iedereen voor de tips!