Dähler M135i is de gaafste Hot Hatch van vandaag - Autoblog.nl

We gaan even iets positiever zijn jegens de BMW M135i xDrive en deze Dähler M135i in het bijzonder.

Het is één van de meest controversiële auto’s van 2020 (eigenlijk 2019, de tijd gaat snel). En de auto is zo controversieel omdat deze juist zo conventioneel is. We hebben het over de BMW 1 Serie. Mocht je een onder een steen hebben geleefd: de nieuwe 1 Serie heeft voorwielaandrijving, de oude had achterwielaandrijving.

Nu kun je zeggen, de M135i xDrive had in beide gevallen toch vierwielaandrijving, dus wat maakt het uit? Daar kun je een punt hebben. Echter, de systemen zijn compleet anders. De M135i is dus (wellicht) een minder goede BMW, maar dat wil nog niet zeggen dat het een minder goede auto is. Sterker nog: vierwielaandrijving, dik 300 pk, vijf deuren, sportieve aankleding: dat klinkt als het recept voor een perfecte allrounder!

Dähler M135i xDrive (F40)

Dat de huidige M135i behoorlijk wat potentie heeft, bewijst Dähler. Voor wie Dähler niet kent, dat is een Zwitserse BMW-tuner. Een tijdje geleden hebben ze de inboedel van Hartge genomen en doen ze onderhoud en aanpassingen voor Wiesmann. Dähler houdt zich voornamelijk bewizg met techniek en een klein beetje met uiterlijk. Precies goed dus. Dat zien we ook bij de Dähler M135i.









Meer vermogen

Wat hebben ze allemaal gedaan? De Dähler M135i heeft meer vermogen dan het standaard exemplaar. Het vermogen is gestegen naar 350 pk, terwijl het koppel nu precies 500 Nm bedraagt. Ja, we weten het: met de M135i en M140i van de vorige generatie kon je veel verder gaan qua vermogen, maar dit is zeker niet verkeerd. Hoe snel de auto nu naar de 100 km/u kan accelereren is niet duidelijk, maar de topsnelheid van de gemodificeerde 1 Serie bedraagt nu 265 km/u.

Dähler M135i sportuitlaat

Daarnaast heeft de Dähler M135i een nieuwe sportuitlaat. Zoals je hier kunt horen is deze een tikkeltje aan de luide kant. Met de huidige wetgeving wordt het gewoon lastiger en lastiger om een fraai geluid te componeren. Desondanks klinkt het niet verkeerd. Met een vlinderklep kun je het volume nog iets verhogen.

Voor een betere wegliggingen heeft de Dähler M135i een nieuwe schroefset, speciaal voor deze auto ontwikkeld. Deze kun je in hoogte en hardheid instellen. Mocht je dat iets te ver gaan, een setje verlagingsveren is ook leverbaar. Deze werken in combinatie met de standaard elektronisch geregelde dempers. Sterker nog, de veren zijn speciaal ontwikkeld om in goede harmonie samen te werken.









20″ gesmede wielen

Dan als laatste de velgen. Standaard staat de M135i xDrive op 18″ wielen. Optioneel behoort 19″ tot de mogelijkheden. Maar de Dähler M135i heeft 20″ wielen. Dat is een tikkeltje aan de grote kant, maar gek genoeg misstaat het niet. De frontoverhang en het profiel worden enorm ‘geholpen’ door de enorme wielen.











Qua gewicht en comfort hoef je je niet enorme zorgen te maken. Met de juiste veer/demper-instellingen kun je een eind komen. Qua gewicht: het zijn gesmede velgen, in plaats van de standaard gegoten wielen. Ondanks de veel grotere maat, zijn de wielen zo’n 30% lichter.









Verkrijgbaarheid Dähler M135i onderdelen

Alle onderdelen zijn per direct leverbaar, voor prijzen moet je even naar Zwitserland bellen. In Nederland zijn er ook diverse bedrijven die Dähler onderdelen leveren.