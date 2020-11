Fernando Alonso gooit schaduw op Max Verstappen - Autoblog.nl

Fernando Alonso kijkt vooruit naar zijn comeback in de F1. En hij gooit daarbij schaduw op Max Verstappen…

Hoewel 2020 ook voor de Formule 1 een turbulent jaar is, valt het silly season eigenlijk een beetje tegen qua drama. De afgelopen weken werd duidelijk dat veel teams kiezen voor continuïteit. Raikkonen en Giovinazzi mogen gewoon blijven bij Alfa Romeo, Russell en Latifi blijven aan bij Williams. Alleen de vraag wie het stoeltje naast Max Verstappen volgend jaar inneemt is eigenlijk nog een heet hangijzer. Die kwestie zal mogelijk ook nog zijn weerslag hebben op de bezetting bij Haas F1, dat wel (eindelijk) haar vastgeroeste middenmotors aan de kant schuift.

De grootste verrassingen wisten we echter eigenlijk al voordat het seizoen goed en wel van start ging. Sebastian Vettel moet wieberen bij Ferrari. Zijn plaats wordt ingenomen door Sainz, die op zijn beurt vervangen wordt door Ricciardo bij McLaren. Dit maakt dan weer een plaatsje vrij bij Renault (volgend jaar Alpine) voor een comeback van tweevoudig F1 wereldkampioen Fernando Alonso. Voor fans is dat misschien niet zo spannend als het debuut van een veelbelovende rookie, maar desalniettemin geeft het wel wat extra sjeu aan de grid van volgend jaar.

Toen het nieuws van Alonso’s comeback bekend werd, keken we al vooruit naar hoe het kan aflopen voor de wenkbrauw middels een terugblik naar comebacks uit het verleden. Maar hoe kijkt ‘Nando zelf eigenlijk aan tegen zijn kansen? In een interview met de officiële website van de sport geeft de Spanjaard de antwoorden. Een vervroegde terugkeer ziet Alonso in ieder geval niet zitten:

If I race in 2020, it’s because something happened to the two race drivers and I wish that will not happen. And also I think I will not be 100%, so I prefer to race when I feel that I’m ready to do so.

Fernando wil zichzelf dus de tijd gunnen voor een gedegen voorbereiding. Dat is immers het halve werk. Maar wat wij Nederlanders natuurlijk even willen horen van de kampioen is dat Max Verstappen het grootste talent voor de toekomst is in de sport. Dat gunt de man uit Oviedo ons echter niet:

I think there are very, very talented drivers now in Formula 1 and they all came with very nice preparation as well, with driver academies that build the performance and the talent, you know, [to] help them from a very young age. And now they are doing their job. I think from all of them, George Russell is the one that surprises me every weekend. How he’s driving the Williams and zero mistakes and I’m really surprised about his natural speed. So if I have to say one name, Russell, for the future, is going to be my pick.

Fernando Alonso, kiest Max Verstappen niet als eerste na het afpoten