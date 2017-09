De 21 zeer gave auto’s die deze man maakte

Hij mag inmiddels 30 kaarsjes uitblazen!

Yep, want Callaway is jarig! Nu denk je bij het zien van bovenstaande foto: de beste man ziet er ouder uit. Dat klopt. Reeves Callaway is ouder. Het bedrijf in zijn huidige vorm, Callaway Cars, bestaat nu 30 jaar. Reeves Callaway was daarvoor al 10 jaar bezig met het sneller maken van auto’s.

Omdat Reeves zelf niet de beste coureur was, maar de racewereld erg interessant vond, is hij zich gaan toeleggen op engineering. Om die hobby te kunnen financieren werd Reeves Callaway rij-instructeur voor aspirant coureurs. De BMW’s 320i die gebruikt werden, waren goed maar langzaam. Reeves nam de motor, alsmede de aandrijflijn en het remgerij onder handen.

Het resultaat was uitstekend: de auto’s die door Reeves Callaway onder handen genomen werden reden aanzienlijk beter. Vanuit het hele land stroomden de aanvragen van klanten, dealers en importeurs binnen om hun auto’s te optimaliseren. Eigenlijk is tuning een te ordinair woord voor hetgeen ze bij Callaway doen. Alle modificaties zijn om de auto daadwerkelijk beter te laten rijden. Meer vermogen uiteraard. Maar niet ten koste van de driveability. Of de betrouwbaarheid. Je kan Callaway eigenlijk het beste vergelijken met RUF, de bekende Porsche tuner/fabrikant.

Wat je misschien op is gevallen, is dat de auto’s genaamd zijn met een ‘C’ en een nummer, zoals de C12 en C16. Dat staat voor Callaway en het projectnummer. In totaal zijn er 21 projecten waar Callaway zijn naam aan verbonden heeft. Dit zijn ze. Allemaal.

Callaway C1

1977 tot 1991

Turbokits

Europese auto’s waren in de jaren ’80 best populair in Amerika, maar het gebrek aan vermogen (en met name koppel) hielp niet echt mee. Reeves Callaway speelde daar heel slim op in. Hij maakte turbokits voor diverse Europese merken als Audi, BMW, Mercedes en Volkswagen. In plaats van maximaal vermogen, ging Callaway voor optimale driveabilty. Gasrespons, koppel onderin en dociliteit waren veel belangrijker dan power.

Callaway C2

1979 tot 1984

Motoren voor Indycars – HHV8

Ok. Met motorentuning kun je een naam maken, maar een tuner is iets anders dan een fabrikant. Die beginnen helemaal van af het nulpunt. Om beter inzicht te krijgen in de complexiteit van motoren besluit Callaway een IndyCar te ontwikkelen. In 11 maanden tijd wordt er een V8 prototype ontworpen en gebouwd. Het ‘C2’-programma heeft echter nooit het productiestadium gehaald.

Callaway C3

1983 tot 1986

Alfa Romeo GTV6 Twin Turbo

Callaway had een dusdanig goede naam opgebouwd dat Alfa Romeo aanklopte bij de Amerikaan om een vermogensupgrade te leveren voor de Alfa Romeo GTV6. Callaway ontwikkelde een twin-turbo setup voor de 2.5 liter grote Busso-V6. Callaway was niet alleen verantwoordelijk voor het monteren van turbo’s, maar ook het testen en de ontwikkeling. De productiestandaard lag minimaal net zo hoog als die van Alfa Romeo zelf.

Callaway C4

1987 tot 1991

Callaway Corvette Twin Turbo (C4)

Dit is een van de meest bekende projecten van Reeves Callaway. Met name de Sledghammer met 900 pk is een bekende auto. Deze haalde 410 km/u op zijn sokken. Om vervolgens over de openbare weg terug naar het hoofdkantoor te sukkelen. Maar het C4-project behelst ook alle B2K-Corvette’s. Dit waren Corvette’s met een biturbo-setup van Callaway. Meer dan 500 van deze Corvette’s werden met fabrieksgarantie verkocht.

Callaway C5

1988 tot 1989

Aston Martin Virage & AMR-1

Hoe Aston Martin de jaren ’80 heeft overleefd, weet niemand. De modellen raakten ernstig verouderd. Met name de motor was een wonder van inefficiëntie. Het ding kon alleen maar zuipen. Callaway kreeg de opdracht om de stokoude Tadek Marek-V8 te voorzien van een nieuwe cilinderkop. De V8 leverde nu meer vermogen, terwijl het verbruik daalde. Omdat Aston Martin verguld was met de prestaties van Callaway, mochten ze ook de motor onder handen nemen van de AMR-1 Le Mans racers, waarmee Aston Martin elfde overall werd.

Callaway C6

1992 tot 1996

Chevrolet Corvette SuperNatural (C4)

Callaway beheerste niet alleen de kunde om een turbo op een motor te schroeven, het bedrijf kon ook ouderwets tunen. De Corvette SuperNaturals waren voorzien van getunede atmosferische motoren. Zowel de lowtech LT2 als de hightech LT5 (van Lotus) kon gebruikt worden als basis voor de Corvette SuperNatural. Uiteraard werd de complete auto aangepast. Dus een andere bodykit, spoiler, remmen, velgen, onderstel: alles werd aangepast aan het hogere vermogen.

Callaway C7

1993 tot 1997

Dit was de eerste auto van Callaway zelf. Alleen de motor kwam uit de Corvette SuperNatural. Deze leverde 650 pk. Het was een zeer high-tech apparaat. Het complete chassis was van koolstofvezel. De spoilers leverden een serieuze hoeveelheid downforce. De auto was veelbelovend in de GT1 raceklasse, maar deze werd voortijdig opgeheven. Waarmee Callaway dus na twee exemplaren klaar was met het C7 project. Het was voornamelijk een goede oefening om te analyseren wat er allemaal komt kijken bij het bouwen van een eigen auto.

Callaway C8

1993 tot 2002

Chevrolet Camaro SuperNatural

Het C8 project was de eerste Callaway voor het grote publiek. Ok, een complete SuperNatural behandeling kostte net zoveel als een Camaro Z28. Maar die waren bijzonder goedkoop in de jaren ’90. In Europa had je net een Calibra 16v voor dit geld, terwijl je in de States een Camaro had met 450 atmosferische paarden.

Callaway C9

1994 tot 1996

Chevrolet Callaway Impala Super Natural

Dit is mijn persoonlijke favoriet. De basis voor de C9 is de Chevrolet Impala SS. Ondanks dat die auto te gaaf voor woorden is, is 260 pk gewoon te weinig. Callaway had de oplossing. De motor werd aangepast, versterkt en vooral gekieteld tot 400 pk. Maar de remmen, banden en onderstel werden nog meer aangepast. Het leukste was nog wat Callaway deed aan het uiterlijk: helemaal niets!

Callaway C10

1996 tot 1997

Callaway Limited Edition Corvette Ski Boat

Boten en auto’s blijven een boeiende combinatie. Malibu Boats, een grote fabrikant van speedboten, wilde ook iets met die combinatie doen. De motor is een 400 pk sterke V8, gebouwd door Callaway. Het design is overduidelijk geïnspireerd op de Corvette. Met name de details zijn te gaaf voor worden, zoals de achterlichten van een C4 Corvette. Zelfs de trailer had Corvette-wielen. Hoe cool is dat?

Callaway C11

1998 tot 1999

Range Rove 4.6 HSE Callaway

De tweede generatie Range Rover is niet heel erg lang meegegaan. Ondanks alle goede bedoelingen was het niet de beste auto ter wereld, maar voornamelijk een doorontwikkeling van de Classic Range Rover. Met name de luie motor en trage aandrijflijn waren zwaar verouderd. Daarom gaf Land Rover US de opdracht aan Callaway om de Range Rover HSE te perfectioneren.

Callaway C12

1997 tot 2001

Dit is een van de bekendste Callaway’s. De C12 was hun tweede eigen product. De auto is lichtjes gebaseerd op de Corvette, alhoewel de ophanging van de C12 uniek is. Motorisch zat het wel snor, met een 440 pk sterke LS SuperNatural V8. Ondanks dat de C12 groter is dan de Corvette C5, is de Callaway behoorlijk lichter. Er zijn er in totaal 25 stuks van gebouwd. En ja, die achterlichten komen van een Opel Tigra. Meer weten? Lees dan dit topartikel van @MauritsH.

Callaway C13

1998 tot 2003

Holden Special Vehicles RPO C4B (VX)

HSV (Holden Special Vehicles) had met de GTS een behoorlijk lekker M5-alternatief in huis. Of het door de E39 M5 kwam, is niet duidelijk, maar plots wilde HSV ook een 400 pk sterke V8. Alleen moesten het wel 400 betrouwbare paarden zijn. De LS-motor werd door Callaway her-ontworpen met nieuwe cilinderkoppen, nokkenassen, kleppen, inlaatspruitstuk en ECU.

Callaway C14

2001 tot 2003

Mazdaspeed Protegé

Weinig auto’s zijn saaier dan de Mazda 323 sedan uit 2001. Om daar dan een leuke sportsedan van te ontwikkelen om de Dodge Neon RT of Subaru Impreza WRX te kunnen pareren moet je van goede huize komen. Dus verzocht Mazda US aan Callaway om een snelle variant te ontwikkelen in samenwerking met Mazdaspeed. Callaway was verantwoordelijk de fabricage en techniek. Callaway monteerde een turbo, zwaardere koppeling, sportuitlaat, velgen, anti-roll bars, dempers en een 450 Watt sterke stereo-installatie. Er zijn maar liefst 5.500 exemplaren van gebouwd.

Callaway C15

2005 tot 2014

Callaway Corvette Racing

Dit was het raceprogramma voor de Corvette C6. Het leek bijna niet uit te maken in welke klasse de door Callaway geprepareerde Corvette meedeed (FIA GT3, ADAC GT, UAE GT). De raceauto’s haalden aan het einde altijd het podium, veel op de hoogste positie.

Callaway C16

2005 tot 2013

De derde ‘eigen’ auto van Callaway. Wederom met Corvette genen, alhoewel je daar goed voor moet zoeken. De 6.2 V8 leverde 650 pk, waarmee de C16 sneller was dan de Ferrari 599 GTB. Ten opzichte van de latere Corvette ZR-1 was de Callaway C16 voornamelijk veel verfijnder. Leuk detail: je kon hem zelfs bestellen als Speedster met twee kleine ruitjes.

Callaway C17

2005 tot 2013

Callaway Corvette (C6)

Harstikkel leuk, al die bijzondere modellen. Maar daar gat de schoorsteen niet van roken. Zoals RUF het meeste verdiend aan 911 upgrades, verdient Callaway de kost met onderdelen voor de Corvette. Het C17 project was een complete catalogus aan upgrades en Special Editions van de C6 Corvette. Er was keuze tussen atmosferische motoren (SuperNatural, max 550 pk) of met compressor (SuperCharged, max 652 pk).

Callaway C18

2009 tot 2014

Chevrolet Camaro Callaway SC572 “45th Anniversary”

Het C18-project behelst alle tuningopties en Special Editions van de Camaro. Leuk weetje: het doel was om de motoren meer vermogen te geven, met behoud van de originele fabrieksopgave. Let wel: de sterkste varianten hadden 740 pk onder de kap!

Callaway C19

2011 – Heden

Callaway SportTruck

Dat weetje geldt ook voor het Callaway SportTruck programma, C19 zo u wil. Ook deze mochten niet meer verbruiken dan voorheen. Maar de achtcilinders waren wel flink sterker (480 tot 560 pk). Nog knapper is dat deze varianten via Rocky Ridge Trucks gewoon bij de dealer besteld kon worden.

Callaway C20

2014 – Heden

Callaway Corvette (C7)

Uiteraard heeft Callaway een programma voor de huidige Corvette C7 (rijtest). In tegenstelling tot veel tuners is maximaal vermogen nooit het uitgangspunt geweest, alhoewel je met maximaal 750 pk weinig reden tot klagen hebt. De wijzigingen zijn er voornamelijk om van de Corvette een fijnere auto te maken in de omgang.

Callaway C21

2014 – Heden

Callaway Corvette AeroWagen (C7)

We eindigen met het laatste wapenfeit van Callaway, de AeroWagen. Het is een soort kruising tussen een shooting-brake en een coupe. De extra koetswerkdelen zijn vervaardigd uit koolstofvezel en kunnen in principe op elke Corvette gemonteerd worden. Uiteraard is de AeroWagen grondig getest: ook boven de 330 km/u blijft ‘ie heel.