De airbag in jouw auto is misschien wel een dodelijke nepper

Ja dat hoop je niet natuurlijk, maar het zou zomaar kunnen. De airbag in jouw auto is misschien ook wel een nepper.

De airbag is een mooie innovatie in de autowereld. Het maakt crashen met een auto weer net even veiliger (meestal). Persoonlijk heb ik in de 944 geen airbags en in de 320Ci Takata units. Dus euhm…living on the edge. Maar goed, soms word je er ook net even wat voorzichtiger door, misschien. Terwijl als je omgeven bent door 5.000 luchtzakken, je misschien de neiging krijgt expres tegen een boom aan te rijden. Om even te kijken of het nou wel waar is voor je geld.

In een nieuwe auto zou je zoiets wellicht nog kunnen proberen. Maar in okkazie’s is het mogelijk een minder goed idee. De Wallstreet Journal bericht dat er in Amerika al een aantal doden zijn gevallen als gevolg van nep-airbags in auto’s. De handel daarin zou floreren. Dit tot ergernis van een aantal fabrikanten als Volkswagen en Ford. Zij hebben bijvoorbeeld Ebay opgeroepen geen airbags meer aan te bieden. Maar de verkooptoko stelt dat zij dat alleen laten doen door ‘geautoriseerde verkopers’. Alibaba en Amazon verkopen geen airbags op hun platforms.

We zijn dit nog niet tegengekomen in Europese media, maar het is wel een internationaal fenomeen. Ook in Japan en India zijn al gevallen bekend. Het geval dat in de media het meeste aandacht heeft gekregen is dat van Destiny Byassee. Deze moeder van twee overleefde een crash op lage snelheid niet omdat haar foute airbag ‘ontplofte als een granaat‘.

Voor een nepper gaan heeft voor een louche werkplaats heldere voordelen. Een airbag kost al snel een rug. Maar een nep-ding kost misschien een paar honderd Euro. Vaak zijn neppers geen volledige dummies, maar juist dat maakt ze (ook) gevaarlijk. Een deel van de airbag is eigenlijk een explosief. En ook de zak zelf moet je noggin op de juiste manier raken om veilig en effectief te zijn.

Probleem is natuurlijk dat je het als klant niet door gaat hebben, totdat het te laat is. Misschien toch maar zo’n goedkope nieuwe Dacia kopen dus. Oh wacht…