Koop een tweedehands Donkervoort F22, bij Donkervoort

Een Donkie F22 okkazie, die zie je niet elke dag. Maar zeker niet als pre-owned aanbod bij Donkervoort zelf met fabrieksgarantie.

Na de epische glorierun van de Donkervoort D8, die uiteindelijk een carbon beest van jewelste werd, volgde bij Donkervoort de F22. De motor is nog steeds een oude bekende, namelijk de Audi vijfpits turbotor. Het concept is op zich ook hetzelfde: lichtgewicht rijplezier op een technisch hoog niveau. Wel nieuw daarbij is de actieve ophanging. En de ‘F’ dus, die verwijst naar de naam van de kleindochter van Joop.

Met de F22 kan je door bochten ruim 2G trekken. Dat is volgens Donkervoort meer dan met welke andere super- of hypercar dan ook. Het is alleen jammer dat de F22 is uitverkocht. Volgens een bericht van Donkervoort heb je als klant dan slechts beperkte opties:

A) taking a lesser car from another brand

B) not buying a car at all

C) buying an earlier Donkervoort

D) begging Donkervoort itself for a solution to your crisis

Maar nu, is er goed nieuws voor F22 adepten. Een van de F22 eigenaren heeft er namelijk eentje ingeruild. Op een F22 Bare Naked Carbon Edition uiteraard die hij al in bestelling had staan, maar waar hij niet op wilde wachten. De vorige F22 kan je nu als okkazie kopen bij Donkervoort zelf, met twee jaar garantie en het Donkervoort Care Program. Waarschijnlijk betekent dat laatste dat als je met pneumonie wordt opgenomen in het ziekenhuis na een rit in de regen, je een schaal met Donkervoort-peren krijgt (in realiteit: langere garantie, onderhoud, noodnummer et cetera).

Ander voordeel van een tweedehands Donkervoort kopen bij Donkervoort is dat je aanpassingen kan laten doen aan je okkazie. Zoals je naam toevoegen op de Ownership Plate of een ander kleurtje. Tevens kan je een gegarandeerde inruilprijs krijgen op een nieuwe Donkervoort zodat je vast een Donkie kan rijden terwijl je wacht op je Donkie. Hoewel we ons dan afvragen welke Donkie je wel nu nog kan kopen, gezien de eigen tekst van het merk dat de F22 is uitverkocht…

Enfin…Koop dan!?!