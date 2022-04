Zo onveilig is een Dacia tegenwoordig: 1 ster!!

Bad News! Nogmaals blijkt hoe onveilig een Dacia is: 1 sterretje. Is het allemaal verschrikkelijk?

Nieuwe auto’s zijn in veel opzichten beter dan een oude. Misschien wel het belangrijkste punt is veiligheid. Sinds de jaren ’90 is dat namelijk enorm verbeterd. Het EuroNCAP-instituut heeft daar ook aan bijgedragen.

Zij regelen de auto’s zelf en zetten ze tegen de muur. Dan doen ze hun bevindingen en die delen ze met ons. Ook daarbij is te zien dat auto’s telkens veiliger worden. Dermate veilig dat we tegenwoordig moeten muggenziften. Als er een lampje of piepje ontbreekt, kan dat zo 1 of 2 sterren schelen.

EuroNCAP

De EuroNCAP heeft onlangs weer wat nieuwe auto’s tegen de muur gezet. De gloednieuwe DS 4 scoorde een degelijke vier sterren. Een vijfde ster was mogelijk, maar dan moet je het Safety Pack Plus bestellen.

De DS 4 krijgt geen maximale score omdat de autonome remfunctie niet altijd overtuigend werkt. Met het Safety Pack Plus verwachten ze dat dat wel het geval zal zijn. Het moment dat we het over dit soor gadgets en foefjes hebben, weet je dat een auto een stuk veiliger is dan vroeger.

De Honda HR-V haalt ook vier sterren, maar daarbij is er iets meer kritiek. Met name de crashveiligheid op de achterbank voor de kinderen is ietsje minder dan voorin.

Dat maak je niet goed met een optiepakketje. Maar ook hier: vier sterren. Als je kinderen hebt, klinkt een DS 4 toch wat interessanter ondanks een gelijk aantal sterren.

Maar het is niet allemaal koek en ei. Bij Dacia gaat het namelijk hopeloos mis. Volgens de EuroNCAP is de Dacia dan ook zeer onveilig. Zo is het mogelijk om deze auto met drie zitrijen te bestellen (zevenzits configuratie).

Als je dat doet, dan heb je op die derde rij geen gordel-herinnerings-piepje. Schandalig! Ook zijn er weinig veiligheidssystemen om voetgangers te ontzien.

Dacia onveilig?

Maar hoe scoort de Dacia Jogger dan tijdens een crash? Toch wat je wil weten bij een, eh, crashtest. Gemiddeld scoort de auto ‘adequaat’. Op sommige punten is het ‘marginaal’ en een enkele keer ‘slecht’, met name op de achterbank.

Aan de andere kant zijn er voldoende punten waar de Dacia Jogger het predikaat ‘goed’ krijgt, met name voor bescherming van het hoofd. Het complete rapport van de de Dacia kun je hier lezen.

Dus is een Dacia enorm onveilig? In relatieve zin wel. Vergeet alleen niet dat de Dacia Jogger erg voordelig is. De prijs moet natuurlijk ergens vandaan komen. De auto voldoet aan alle EU-normen om verkocht te mogen worden. Het is echter dus niet heel veel meer dan dat.

Overigens stelt de EuroNCAP telkens de scores bij. Dus een auto die in 2008 nog 5 sterren haalt, zal dat tegenwoordig niet. Zo ging de Fiat Grande Punto van 4 naar 0 sterren, zonder dat de auto noemenswaardig veranderde. Juist doordat dat niet gebeurde, kreeg deze telkens minder sterren.

