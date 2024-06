Zo krankzinnig hoog is het gewicht van de M5: obesitasblog!

Een crash-dieetje zal wel helpen. Man, wat is het gewicht van de M5 hoog. We zetten het in dit artikel in de broodnodige context.

Afgelopen week was er groots nieuws: een nieuwe BMW M5! Dat is bij Autoblog altijd een groots evenement. De BMW M5 is voor redactie en lezers typisch zo’n auto die alles kan en die je – als je heel erg hard werkt en spaart – zou kunnen aanschaffen. Als het geen nieuwe is, kun je altijd nog een mooie gebruikte vinden op Marktplaats.

Bij Autoblog hebben we al meerdere generatie mogen verwelkomen. De introductie van de F10 en F90 hebben we mee mogen maken. En nu dus de G90. Uiteraard is het weer een enorm dikke auto geworden, maar helaas niet alleen figuurlijk of optisch: de M5 is ZWAAR.

De combinatie van een enorm dikke V8, elektromotoren, accupakketten én alle gadgets die de consument anno 2024 wil hebben, zorgt ervoor dat het een heel erg zwaar beestje is geworden. Nu kunnen we het gewicht gewoon benoemen: 2.395 kg. Dan denk je: dat is veel!

Maar om het even in context te plaatsen, gaan we de gewichten van de M5 nauwgezet volgen en toelichten. De M5 is namelijk nooit écht een lichtgewicht auto geweest, natuurlijk. Daarna hebben we nog een kleine verrassing voor je.

BMW M5 (E28)

1981

1.447 kg

We weten allemaal hoeveel vermogen de eerste M5 had: 286 pk. Dat was een episch getal en ongekend hoog voor het segment begin jaren ’80. Sportwagenprestaties in een luxe sedan. De M5 van de E28 is sneller dan je denkt, voornamelijk door het relatief lage gewicht van 1.447 kg.

BMW M5 3.6 (E34)

1988

1.670 kg

De M5 had een probleempje toen die net uitkwam: hij was eigenlijk niet sneller dan zijn voorganger. Ja, de motor leverde nu 315 pk, maar potjandorie, de E34 had flink wat gevulde koeken gegeten. Toegegeven, de E34 was een stuk groter, luxer en kwalitatief veel hoogstaander. Maar dus ook dik 200 kg zwaarder met 1.670 kg. Ook toen was de kritiek niet mals. De BMW 5 Serie E34 was voor veel fans een te zware BMW en de M5 al helemaal. De E34 had nog een probleem en dat was zijn voorganger. Die was nauwelijks langzamer.

BMW M5 3.8 (E34)

1992

1.645 kg

BMW zag zelf ook wel in dat het beter kon. De 3.8 is op veel vlakken ietsje beter. De motor was nu een 3.8 en leverde 340 pk. Daarbij kreeg de auto een zesbak, waardoor je een keertje extra de koppelkromme kon beklimmen. Als kers in de appelmoes is de 3.8 ook ietsje lichter. Het zijn allemaal relatief kleine verschillen, maar bij elkaar is het effect er zeker.

BMW M5 (E39)

1998

1.695 kg

Obesitas en de M5 gaan met elkaar samen als patat en mayonaise. En satésaus. Maar met de E39 viel het enigszins mee. De E39 zit namelijk nog net onder de 1.700 kg, maar heeft wel een 4.9 liter V8 met 400 pk en 500 Nm!

BMW M5 (E60)

2005

1.855 kg

En weer een serieuze stap qua gewicht. De BMW M5 ging nu al richting de 1.900 kg. Dat kwam mede door diens enorme motor, een 5.0 V10 met 507 pk en 520 Nm. Dat laatste is stiekem helemaal niet zo’n hoog getal voor een grote zware auto.

BMW M5 (F10)

2012

1.945 kg

Ondanks dat we een huilende V10 moesten missen, was de M5 van de F10-generatie beter dan ooit. Eindelijk was er een normale fatsoenlijke transmissie, bijvoorbeeld. Ook kon je er nu ietsje langer mee op reis zonder te hoeven tanken. En heel erg fijn, er was meer dan voldoende koppel aanwezig. Wat we ook vaak vergeten is dat de F10-generatie hele zware botten heeft, maar ook een veel grotere en ruimere auto is dan de E60. Die 1.945 kg is een leeggewicht, dus rijdend ben je minimaal met 2 ton op pad.

BMW M5 (F90)

2017

1.982 kg

De BMW M5 van de F90-generatie was een enorme verbetering, maar je kon het niet zo snel zien. Ondanks het hogere gewicht, was de auto aanzienlijk lichtvoetiger. Dat komt mede door de toevoeging van vierwielaandrijving, xDrive genaamd. Een ander issue dat hielp: de loodzware DCT werd vervangen door de ZF 8HP-transmissie. Mede hierdoor voelde de F90 niet zwaarder aan, terwijl dat wel het geval was.

BMW M5 (G30)

2024

2.395 kg

Ja, zo maar eventjes 400 kilogram erbij. Dat is dus ook de reden waarom de vorige generatie M5 sneller is dan de nieuwe. Ongelooflijk, maar waar. Het is natuurlijk niet zo dat de G90 de ultieme BMW M5 is volgens BMW. Nee, natuurlijk niet. Ze hebben gekeken wat de wetgeving toelaat (lage emissies) en wat de consument wil (een dikke V8). Tja, dan kom je dus hierop uit.

Context!

Hoeveel? Wat? Zoveel? Maar hoeveel is 2.395 kg dan? Nou we gingen eventjes kijken bij wat kathedralen van sedans. Dan heb je een beetje een idee van hoeveel de M5 weegt.

Daarom krijg je nu even een lading gratis bonus-content. We gaan namelijk nu eventjes kijken naar hele zware auto’s die voorzien zijn van een BMW-motor. Zo heb je een idee hoe zwaar de M5 op het moment is.

Alpina B7 Bi-Turbo AllRad (G02)

2020

2.105 kg

De Alpina B7 van de G02-generatie is de dikte Alpina tot de Alpina XB7 kwam. Nu is de XB7 met een gewicht van 2.700 kg van een compleet andere orde. ONdanks at deze Alpina meer dan 2.100 kg weegt, valt het eigenlijk heel erg mee. De B7 is namelijk flink breder en langer. Je hebt wel een 608 pk sterke V8 en vierwielaandrijving, dus daar is ook niet op bezuinigd.

Rolls-Royce Ghost

2010

2.335 kg

De BMW 7 Serie deelt zijn platform met de F01-generatie van de 7 Serie, alleen is de Ghost ietsje groter en dus zwaarder. Dankzij een biturbo twaalfcilinder heb je daar geen enkel moment last van.

Range Rover Sport P530

2023

2.335 kg

Oef, deze is schrijnend. De Range Rover Sport is nooit een lichte auto geweest. Ook de tweede generatie (L405) met aluminium chassis. Deze generatie, de derde, is ook geen lichtgewicht. Het schrijnende is dat we het nu hebben over een enorme SUV met een BMW V8 in het vooronder. En die is alsnog lichter dan de kleinere M5…

Rolls-Royce Silver Seraph

1998

2.350 kg

Ken je ‘m nog, de Silver Seraph? Dat was de Rolls-Royce van de jaren ’90 als opvolger van de Silver Spur. De motor van de Seraph was de 5.4 liter V12 die we ook kennen uit de BMW 750i en 850i. Met een vermogen van 326 pk en koppel van 490 Nm was de motor bijna underpowered te noemen, daar de Silver Seraph 2.350 kg woog. Gelukkig was de V12 een zeer soepele en fraai lopende motor. Je had nooit het idee vermogen tekort te komen. Dat kwam door een tekort aan haast, niet een overvloed aan vermogen.

BMW M5 (G90)

2024

2.390 kg

Ja, in dit overzicht komt de M5 G90 er niet goed vanaf, helaas. Iets zwaarder dan een Silver Seraph, ietsje lichter dan een Arnage. Toegeven, de M5 heeft veel meer opties en voorzieningen ten opzichte van de Britse adel met Duitse motor. Maar toch, zwaarder dan een Silver Seraph. Dat is écht zwaar.

Bentley Arnage:

1998

2.396 kg

De Bentley Arnage is een bijzondere auto. Aanvankelijk kwam de auto onder regie van BMW op de markt. Net als de M5 heeft de Arnage een 4.4 liter biturbo onder de kap. Ja, echt waar. Het is de N62-motor die door Cosworth is aangepakt. Dit alles bij elkar weegt dus 6 kilogram meer dan de nieuwe M5.

BMW M760Le xDrive

2023

2.425 kg

Deze drukt ons nog meer met de neus op de feiten. Want kijk, in feite delen de M760Le xDrive en M5 een hoop techniek met elkaar. Beide zijn grote sedans met dikke V8, elektromotor en accupakket. Het scheelt uiteindelijk 35 kg in het nadeel van de M760Le xDrive, maar dat is relatief. De 7 Serie is natuurlijk een veel grotere auto dan de M5. Maar ja, de M760 heeft geen driftmodus.

Range Rover V8 Vogue (L322)

2002

2.435 kg

Een zware auto met 4.4 liter V8, vierwielaandrijving, een hoop luxe en BMW-techniek aan boord. Dat klinkt als de L322-generatie van de Range Rover! Deze werd ontwikkeld door BMW. Niet alleen de motor, maar ook electronica is afkosmtige van BMW (E39 5 Serie om precies te zijn). De Range Rover is een grote SUV met een ladderchassis. Die zijn dus altijd heel erg zwaar. Maar dat het zo weinig scheelt met de M5 hadden wij ook niet verwacht.

Rolls-Royce Phantom

2003

2.485 kg

Als er één auto is waarbij gewicht absoluut geen rol speelde, was het de Rolls-Royce Phantom wel. Dit moest simpelweg de meest luxe, meest prestigieuze en meest comfortabele auto ooit zijn. Gewicht was bijzaak, want er zijn zelfs vakantiehuisjes die minder wegen dan de Phantom.

Conclusie

Uiteraard moeten we nog maar afwachten hoe het rijdt. Fabrikanten zijn namelijk beter dan ooit in staat om zware auto’s relatief lichtvoetig aan te laten voelen. De ontwikkeling op het gebied van banden en onderstel staan op een enorm hoog niveau.

Tenslotte nog een kleine aantekening van niemand minder dan @jaapiyo. Die wijst ons erop dat je niet alleen te maken hebt met gewicht, maar ook met gewichtsdistributie. Als er veel gewicht is, wil je dat TUSSEN de assen hebben, niet ervoor of erachter. Daarnaast wil je het gewicht zo laag mogelijk hebben. In beide gevallen lijkt de BMW M5 van de G90-generatie daaraan te antwoorden. Dus we zijn heel erg benieuwd! En vergeet niet, dankzij de PHEV-aandrijflijn is de nieuwe M5 relatief gezien een koopje.