De Autoblog vrijdagmiddagborrel. Deel hier je mooiste autoverhalen

Het is 17 uur geweest, tijd dus voor de vrijdagmiddagborrel. En aangezien die niet meer lijfelijk mag plaatsvinden, doen we die gewoon hier, online bij Autoblog!

Eindelijk, het is weer zover. De toeter heeft geklonken, het weekend is officieel begonnen. Normaal gesproken een paar leuke dagen. Beetje uitslapen, beetje sporten, kijken naar de wedstrijden van je kinderen, winkelen, restaurantje, kortom alles waar een mens gelukkig van wordt.

En je kunt een weekend niet lekkerder inluiden dan met een biertje of een ander drankje, eventueel op kantoor met je collega’s, of anders in de kroeg. Maar DAT GAAT ALLEMAAL DUS NIET! Ome Mark en zijn knechtje Hugo hebben bepaald dat het virus vooral na 17 uur gevaarlijk is, dus dat alles voor die tijd dicht moet.

Maar daar hebben wij wat op gevonden, de online Autoblog Vrijdagmiddagborrel!

Beetje kletsen over auto’s, sterke verhalen vertellen

Bij een borreltje hoort natuurlijk een lekker drankje en wat te snaaien. Daar kunnen wij je niet aan helpen, dat moet je zelf pakken. Maar waar we je wel aan kunnen helpen, is een plek om lekker te ouwehoeren. En hier doen we dat over auto’s. Sterke, maar wel waargebeurde verhalen vertellen, da’s altijd leuk.

Ik ben benieuwd wie het gekste verhaal heeft meegemaakt. Ik zelf ben het denk ik niet, maar ik wil best een poging wagen. Benieuwd wie me overtoept!

18-jarige pizzakoerier in een Daihatsu

We spreken 1995, ondergetekende werd in dat jaar 18 en haalde zijn rijbewijs. Zoals iedereen weet, leer je pas echt autorijden als je zonder instructeur de weg op gaat. En wat doe je als je nog geen eigen auto hebt en je ouders je die van hen niet uitlenen? Je gaat op zoek naar een baantje waarbij auto’s betrokken zijn. En dat vond ik.

Mensen die rond deze tijd in het Gooi en omgeving woonden, kunnen ze zich misschien nog wel herinneren, de kleine Daihatsu Cuore’s van de pizzafirma Al Capones. Volgeplakt met stickers van een dik maffiabaasje en de koerier gekleed in een soort clownspak met groene broek, gele polo, rode jas en een petje met alle drie die kleuren.

Ja, je liep voor l*l, maar je had wel een autootje waar je je naar hartelust op mocht uitleven. En geloof me, dat deden mijn collega’s en ik. Een favoriet spelletje was ‘hoe snel rij ik de nog koude motor warm’. Dus koud starten, in z’n 1 en volgas geven. Niet schakelen, gewoon blijven gassen. Binnen de minuut stond het wijzertje dan goed. En dus mochten we daarna hard rijden, want de olie was warm…

Ook handig, op de begrenzer in zijn 1 liep dat wagentje precies 50. Dus in de bebouwde kom hoefde je nooit te schakelen als je geen snelheidsbon wilde. Superhandig, kon je mooi je ogen op de weg houden en niet op de teller. Verder was het een sport om bij flinke drempels de pizza’s in je binnenspiegel tegen het dak te zien vliegen door de klap en stoppen deden we vanzelfsprekend met de handrem. Altijd en overal.

Achteraf is het best bizar te noemen dat er nooit ook maar 1 ongeluk is gebeurd met welke collega dan ook, maar ook dat die autootjes het zo vreselijk lang volhielden. Pas na drie jaar werden ze eens vervangen. Goeie kwaliteit, dat Daihatsu.

Netjes is het niet, maar je bent jong en denkt nog niet zo goed na. Maar ik heb wél leren rijden op die manier. En je hebt er een leuk verhaal mee in de kroeg!

Heb je zelf nog een leuk verhaal met ons te delen?

Vertel het ons dan in de comments, ik kan natuurlijk niet de enige zijn die dingen heeft uitgespookt met auto’s die de moeite van het vertellen waard zijn. Schroom niet, deel alles met ons. Hoe meer verhalen, hoe beter.

En op deze manier hebben we gewoon alsnog een gezellige vrijdagmiddagborrel. Ons gaan ze namelijk niet klein krijgen daar in Den Haag!