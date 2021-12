BREEK! Ook Robert Doornbos niet naar NENT

Na Olav Mol, Jack Plooij en Rob Kamphues laat nu ook Robert Doornbos weten niet bij NENT aan de slag te gaan.

Een ware slag onder het ‘journaille’ dat de afgelopen jaren verslag heeft gedaan van de wedstrijden in de Formule 1. Zoals we allemaal weten heeft Ziggo de uitzendrechten verloren en is de Nordic Entertainment Group ermee aan de haal gegaan. En die gaan het helemaal anders doen.

Hoorden we van de week al dat Olav Mol wordt vervangen door twee jongens met moeilijke voornamen en dat Jack Plooij met hem meegaat de vergetelheid in, (laten we dat laatste hopen) nu valt ook het doek voor Robert Doornbos.

Zouden ze Robert wel gebeld hebben?

Olav Mol en zijn marionet Jack zijn niet gebeld door NENT en daar waren ze -begrijpelijk- best een beetje verbolgen over. Ook al hoeft de nieuwe baas dat niet te doen, netjes is anders.

Of Doornbos wel een telefoontje heeft gekregen, laat hij in het midden. Hij zegt alleen dat er “helaas niet voor hem is gekozen“. NENT gaat een andere koers varen en daar is voor Doornbos geen plaats voor. Voor ondergetekende ook jammer, ik kon hem namelijk altijd goed hebben.

Cornonel? Van Gameren? Matty Valk en Shellie Sterk?

Nu in rap tempo de hele ouwe crew van Ziggo wordt weggebonjourd, is het maar de vraag of en vooral wanneer we iets horen over bovengenoemde personen. Tom Coronel roept bij veel kijkers hetzelfde gevoel op als Jack Plooij, dus als hij ook vertrekt zal men er in het algemeen niet rouwig om zijn.

Van Gameren zal dan waarschijnlijk ook wel zijn biezen moeten pakken. Ook wel jammer, want zijn filmpjes waren soms best vermakelijk, zeg ik hier volkomen subjectief en niet journalistiek onderbouwd.

8 december weten we veel meer

Hoe het allemaal echt gaat lopen, weten we waarschijnlijk na 8 december. Dan heeft NENT een grootse persconferentie gepland. Daar zullen ze vertellen wie de poppetjes gaan worden die ons op de hoogte gaan brengen van het wel en wee in de wereld van de Formule 1.

Ook de prijs om de races te mogen bekijken zal dan waarschijnlijk bekend worden. Tot die tijd is het dus nog even ‘genieten’ van de oude bekenden. En als we mazzel hebben pakt Ziggo dit weekend extra groots uit en hebben ze Matty Valk én Shellie Sterk sámen te gast aan tafel.

Wat zullen we dan een hoop extra dingen te weten gaan komen zeg. Kan niet wachten!!