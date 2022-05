De belangrijkste reden om je BPM te berekenen bij het importeren van een auto

Als je een auto naar Nederland importeert moet je aangifte van de BPM doen en in veel gevallen ook BPM betalen.

Of je de BPM bij het importeren wel of niet moet betalen hangt af van het soort voertuig dat je gaat importeren. Daarnaast spelen ook de leeftijd en eventueel de CO2-uitstoot van de auto mee. Daarom is het belangrijk om te weten wat voor type voertuig je gaat importeren, wat de datum is van de eerste toelating en hoe hoog de CO2 uitstoot is. In dit artikel vertellen we je er meer over.

Wat is BPM precies?

De BPM is belasting die je moet betalen als je een auto, camper of motor naar Nederland gaat importeren en hier gaat registreren. BPM is een afkorting voor Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen. Je krijgt in bijna alle gevallen te maken met BPM wanneer je een auto vanaf het buitenland importeert naar Nederland. Je moet dan een BPM berekening en aangifte indienen bij de Belastingdienst.

BPM betalen bij het importeren van een personenauto

Als je een personenauto naar Nederland importeert, moet je altijd een BPM aangifte opstellen of op laten stellen, en deze bij de Belastingdienst indienen. Dit geldt ook voor mensen die een oldtimer gaan importeren of wanneer de BPM € 0 is. Of je ook echt BPM moet gaan betalen hangt af van verschillende onderdelen: namelijk de hoogte van de CO2 uitstoot en de leeftijd van de auto.

Je wilt natuurlijk een zo laag mogelijk BPM bedrag hebben, zodat je hier zo min mogelijk geld aan kwijt bent. Je kunt verschillende rekenmethodes gebruiken om ervoor te zorgen dat jouw BPM zo laag mogelijk is. Je kunt dit door een professional laten doen, of je kunt zelf de BPM berekenen, bijvoorbeeld middels BPM berekening door Dasimport.nl. Deze handige tool werkt heel eenvoudig en is volledig gratis. Je hoeft alleen maar de weblink van een geadverteerde auto in Duitsland in de tool in te voeren. De BPM berekening wordt vervolgens gratis naar jou toe gestuurd.

Wanneer moet je geen BPM betalen voor een personenauto?

In sommige gevallen komt het voor dat je geen BPM aan de Belastingdienst hoeft te betalen. Je dient in deze gevallen de BPM aangifte nog steeds in voor de registratie. Je hoeft geen BPM aan de Belastingdienst te betalen als je een auto importeert met een lage of helemaal geen CO2 uitstoot. Dit zijn bijvoorbeeld volledig elektrische auto’s. Daarnaast hoef je ook geen BPM te betalen als je een auto importeert die ouder is dan 25 jaar. Elektrische wagens en oldtimers ontspringen dus de dans!