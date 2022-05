Wiet zorgt voor schrijnend gebrek aan truckers

De wereld wordt geteisterd door problemen met bevoorradingsketens. Een van de problemen is dat wiet voor een tekort aan truckers zorgt. I was gonna drive a truck…but then…

De wereld heeft het niet makkelijk dezer dagen. Milieuproblematiek, de oorlog in Oekraïne, COVID-19, bestuurders die SMS-jes wissen, het is allemaal niet fraai. Je zou zeggen dat iedereen er alles aan doet om de pijn wat te verzachten. Nou zou het niet zo productief zijn als iedereen wiet gaat roken of andere producten gaat gebruiken van de bekende geurige groene plant. Maar, ietsje soepeler omgaan met degenen die dat wel doen, zou in Amerika wellicht geen slecht idee zijn.

Truckers tekort

In de States is er namelijk een schrijnend tekort aan truckers. Eind vorig jaar is dit tekort volgens de American Trucking Associations zelfs opgelopen tot circa 80.000 professionele vrachtwagenbestuurders. De situatie is dermate nijpend dat Biden en zijn regering al maatregelen getroffen hebben om meer mensen op te leiden en vergunningen met meer haast toe te kennen. Maar op de korte termijn helpt dat niet heel veel. Een frustratie van truckers en mensen die hen vertegenwoordigen, is dat de overheid ook zorgt voor een verergering van het tekort. Dit door gebruik van wiet keihard aan te pakken.

Wiet vaak legaal in Staten, maar illegaal op Federaal niveau

Hoezo is dat nog zo’n dingetje dan in de Verenigde Staten? Is wiet daar nu niet ook vaak legaal? Mwah, het klopt inderdaad dat in 19 Staten wietgebruik inmiddels legaal is en dat in zelfs 37 Staten ‘medicinaal gebruik’ toegestaan is. Maar de Feds, hebben hier helemaal geen boodschap aan. Het Department of Transportation hanteert een zero tolerance policy:

While states may allow medical use of marijuana, federal laws and policy do not recognize any legitimate medical use of marijuana. Even if a state allows the use of marijuana, DOT regulations treat its use as the same as the use of any other illicit drug. DOT, heeft zelf wel gerookt maar nimmer geïnhaleerd

Draconische maatregelen en zwarte lijst

Truckers worden standaard getest bij in dienst treding en kunnen daarnaast ook random getest worden of na een ongeluk. Nou wil het geval echter dat marijuana best lang in je systeem kan blijven rondhangen. Zo kan het dus dat je in principe iets volkomen legaals doet, maar twee maanden later te boek staat als iemand die met drugs op achter het stuur gaat zitten.

Een keer de fout ingaan, kan je direct je baan kosten. Nog erger: er is een lijst waar je naam voor vijf jaar lang op komt te staan als je een overtreding begaat. Werkgevers zijn verplicht die lijst te checken voordat ze je in dienst nemen. Dus je hebt al snel een de facto berufsverbot te pakken.

Hoe groot is het probleem?

Wel, vrij groot. Er staan per 1 april 89.650 truckers op de genoemde lijst. Om onverklaarde redenen heeft de instantie die gaat over het testen (de FMCSA) daarnaast dit jaar de frequentie van tests flink opgevoerd. Dat betekent dat tot 1 april van dit jaar, al 10.276 truckers tegen de lamp zijn gelopen voor gebruik van marijuana. In dezelfde periode vorig jaar, waren dat er nog ‘maar’ 7.750. Dit dus alles bij een tekort van circa 80.000 truckers.

War on drugs

Nou is het natuurlijk allemaal een beetje dubbel. Je wil niet veiligheidsnormen in de wind slaan, puur omdat er anders een tekort aan truckers ontstaat. Tegelijkertijd lijkt de bureaucratie hier weer welig te tieren en de proportionaliteit zeer ver te zoeken zijn. Een soortgelijke situatie deed zich al voor toen de FBI naar hackers zocht, maar bijna niemand kon vinden die geen wiet rookte. Enfin, kennelijk heeft iemand hoog in de boom bij de FMCSA een gruwelijke hekel aan de funky skunky smelly green shit. Waarvan akte.