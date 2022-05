Officieel: je reiskostenvergoeding gaat omhoog

Met een klein stapje verhoogt het kabinet de reiskostenvergoeding de komende jaren.

De onbelaste reiskostenvergoeding is voor werkend Nederland al jaren een pijnpunt. Althans, niet iedereen maakt zich er zorgen over. De discussie kwam eigenlijk pas echt op gang toen de brandstofprijzen door het dak zijn gegaan. Rijden naar je werk kost je in principe geld. De vergoeding is, behalve als je een Volkswagen XL1 hebt, niet toereikend.

Sinds 2006 ligt de onbelaste reiskostenvergoeding op 0,19 cent per kilometer. Terwijl door de jaren heen de prijzen zijn gestegen, bleef die vergoeding hetzelfde. Begin dit jaar werd er echt aan de bel getrokken. Door de hevige brandstofprijsstijgingen is de vergoeding een lachertje in vergelijking met de werkelijke kosten.

Wat de Vereniging Zakelijke Rijders betreft moest het kabinet de reiskostenvergoeding gaan verdubbelen om het recht te trekken. Nou, dat zit er niet in. Het goede nieuws is dat het kabinet de onbelaste kilometervergoeding wel gaat verhogen. Al is het letterlijk centenwerk. Toch is het een offer voor het kabinet. Zelfs de reiskostenvergoeding met een paar centen verhogen kost de schatkist vele tientallen miljoenen euro’s.

Dit jaar blijft de vergoeding nog steken op 0,19 cent. Per 2023 gaat dit naar 0,21 eurocent. Zo valt te lezen in de Voorjaarsnota. Een jaar later komt er nog een verhoging van de onbelaste kilometervergoeding naar 0,23 cent.

Daar blijft het bij. Terwijl niemand weet wat de prijsontwikkelingen gaan zijn met betrekking tot de brandstofprijzen de komende jaren. Mochten de prijzen nog verder gaan stijgen ga je er onder de streep in principe niets op vooruit. Maar het doet in elk geval minder pijn dan 0,19 cent. Als de prijzen juist dalen werkt het natuurlijk de andere kant op en hou je meer over.

De ambitie vanuit het kabinet was al om hier een keer naar te kijken. Vanwege de gestegen brandstofprijzen is het onderwerp hoger op de agenda komen te staan.