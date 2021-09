BPM omhoog in 2022: (dikke) auto’s nog duurder

Hoe dikker de auto, hoe meer u mag betalen. Dit zijn de plannen met de BPM voor 2022.

Prinsjesdag gisteren draaide voor automobilisten vooral om de aanpassingen met betrekking tot de bijtelling. Niet zo gek, aangezien we verschrikkelijk veel zakelijke rijders met een leasebak hebben in ons land. Maar er was nog meer nieuws te melden op het gebied van auto’s. Bijvoorbeeld met betrekking tot de hatelijke BPM.

Wiebes in 2015: BPM afbouwen

Zes jaar geleden was het de toenmalige staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, die pleitte om de BPM uiteindelijk in zijn volledigheid af te schaffen. Dat zou dan in stapjes moeten gebeuren. Dat was in 2015 en de verwachting was toen dat het toenmalige kabinet in 2017 zou gaan beginnen met het langzaam afbouwen van de BPM. De lagere BPM zou bijvoorbeeld gecompenseerd kunnen worden met een hogere motorrijtuigenbelasting. In 2016 herhaalde Wiebes nog zijn woorden in de BNR Autoshow.

Bovenstaande bleef bij een idee. Zoals wel vaker in Den Haag. Het tegenovergestelde is gaande. Van hervormingen van de autobelastingen is nog geen sprake en men gaat verder op de oude voet. Geen BPM afbouwen maar BPM verder opbouwen, althans dat zijn de plannen voor 2022 zoals gepresenteerd op Prinsjesdag.

Het credo is: auto’s die meer CO2 uitstoten, moeten meer bpm betalen. Hoe meer uitstoot, hoe dikker de BPM-boete. Want, zeggen de plannen van het demissionaire kabinet, nieuwe auto’s worden steeds milieuvriendelijker door technologische ontwikkelingen. En dit betekent dat er steeds minder bpm wordt betaald.

Aanpassing BPM-tabel

De BPM-tabel voor 2022 t/m 2025 wordt wat het kabinet betreft aangepast. Uiteraard enkel van toepassing op auto’s die rijden op diesel of benzine, EV’s zijn uitgesloten van BPM tot en met tenminste 2024. Wat er daarna gaat gebeuren is nog een vraagteken. Het hele idee van BPM is het extra belasten van auto’s die CO2 uitstoten. Maar elektrische auto’s stoten geen CO2 uit, dus het gaat nog interessant worden wat ze gaan verzinnen voor na 2024.

Met de aanpassing van de tabel zijn de tarieven die gelden per 1 januari 2022 bekendgemaakt. Hoe vervuilender de auto, hoe hoger de BPM. Ook zijn de categorieën aangepast. De categorie van 86 gram t/m 111 gram wordt bijvoorbeeld 84 gram t/m 109 gram. Tot en met 2025 is het plan om de BPM jaarlijks met 2,3 procent te verhogen.

BPM 2021

BPM 2022

Moet nog goedgekeurd worden

De plannen zijn nog niet helemaal honderd procent in kannen en kruiken. Het voorstel is onderdeel van het Belastingplan 2022. Als de Eerste en Tweede Kamer dit voorstel goedkeuren, gaat het vanaf 1 januari 2022 in.

In de praktijk betekent het dat een b- of c-segment hatchback vanaf januari ’22 enkele honderden euro’s duurder zal zijn. Dat kan nog oplopen als de autofabrikanten de auto in kwestie ook nog eens de prijzen verhogen. De grootste verschillen zitten in het hogere segment. Vooral auto’s met een grotere motor kunnen flink prijziger worden in vergelijking met 2021. Met een dieselauto is het verschil nog groter, door de dieseltoeslag. Dus mocht je nog een nieuwe auto overwegen, dan ben je nog dit jaar voordeliger uit.