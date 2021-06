De Czinger 21C is er eindelijk klaar voor - Autoblog.nl

What you see is what you get. Je kijkt naar de productieversie van de Czinger 21C.

Ruim een jaar geleden onthulde het Amerikaanse Czinger de 21C. Een hybride hypercar met indrukwekkende specs. Dat was toen nog een concept. We zijn nu meer dan een jaar verder en het merk heeft de productieversie van de hypercar aan de wereld gepresenteerd.

De productieversie is niet eens zo heel anders in vergelijking met het prototype. Dat is goed nieuws voor de kopers die serieuze interesse hebben in dit model naar aanleiding van het concept. Exclusieve spielerei is het wel, want Czinger gaat slechts 80 exemplaren maken van de hybride. De auto is bijvoorbeeld iets breder geworden en de topsnelheid ligt hoger.

Onder de kap van de 21C ligt een V8 met twee turbo’s. Het blok is gekoppeld aan twee elektromotoren en je beschikt over vierwielaandrijving. Het systeemvermogen ligt op 1.250 pk. In tegenstelling tot reguliere hybride personenauto’s, is de 21C niet astronomisch zwaar. Sterker nog, met 1.240 kg heeft deze Czinger het beter voor elkaar dan sommige supercars zonder batterijen.

De onthulling van de 21C komt niet op een geheel toevallig moment. Gister was het immers Rimac die de Nevera aan de wereld toonde. Ook een hypercar en ook een auto die een lang stadium van ontwikkeling is doorgaan. Het grote verschil is dat de Rimac een volledig elektrische auto betreft, waar de Czinger 21C een hybride betreft.

De prestaties zijn om misselijk van te worden. 0-100 km/u in 1,9 seconden bijvoorbeeld. Maar ook een topsnelheid van 452 km/u. In 13,8 seconden haalt de Czinger 300 km/u, terwijl in 21,3 seconden alweer 400 km/u mogelijk moet zijn. De kwart mijl, heel belangrijk voor Amerikanen, zou in 8,1 seconden afgelegd moeten zijn.

80 gelukkigen krijgen de kans om de Czinger 21C te kopen. Ondanks deze aankondiging zijn er nog geen foto’s van het interieur vrijgegeven..