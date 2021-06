Eigenaren Rolls Boat Tail van 28 miljoen bekend - Autoblog.nl

We weten wie de eigenaren zijn van de Rolls Boat Tail. En nee, het is niet Rapper Sjors.

Ah, de Rolls-Royce Boat Tail. Vorige week werd het nieuwe exclusieve apparaat onthuld. Rolls-Royce is een klein merk dat enkel peperdure auto’s maakt. Maar zelfs in dat luxe segment zitten weer diverse gradaties. Als je een paar ton over hebt, kun je al komen shoppen voor een kale Ghost. Dat gaat je met de Boat tail niet lukken.

De Boat Tail is een hoedtik naar de Boat Tail uit 1932. Ook toen was Rolls-Royce een merk dat zelfs de rijken van deze wereld maar met moeite konden betalen. De lijn tussen kunst en kitsch is uiteraard flinterdun, zo ook ditmaal. Objectief gezien wordt die lijn overschreden, want 28.000.000 euro betalen voor een Rolls met een afwijkende carrosserie is bijzonder. Zelfs Bugatti vraagt niet zoveel geld voor een ‘Bolide’ of ‘La Voiture Noire’.

Eigenaren Rolls Boat Tail

Maar wie is er dan zo gek c.q. zo rijk om er eentje te kopen? Want laten we eerlijk zijn, 28 miljoen is zelfs voor een redelijke linksback uit de Premier League een hele hoop geld. De Britse kwaliteitspublicatie The Telegraph denkt het antwoord te weten: Jay Z en Beyoncé. Of het een goedmakertje is Jay Z zijn vleselijke actititeiten buiten de deur is niet bekend.









Armand de Brignac

Het weggevertje zou de champagnefles zijn in de kofferbak van de Boat Tail. Daar zit namelijk een koeler in die een fles Armand de Brignac precies op zes graden houdt. En warempel: dat is toevallig het huis waar Jay Z onlangs nog aandeeltjes heeft verkocht. Sean Carter (zoals hij eigenlijk heet), had namelijk 50% van het bedrijf. De volgende reden is erg dun: volgens de verkoper van Rolls-Royce hield het stel van picknicken aan de Cote d’Azur en dat schijnt bij Mr. & Mrs. Carter het geval te zijn. Tsja, dat vinden we allemaal geweldig, nietwaar?









De duidelijkste reden dat deze auto bedoeld is voor de puissant rijke muzieksterren: de kleur. Zoals je kunt zien zijn er diverse tinten blauw gebruikt. Een van de tinten is Blue Ivy, niet geheel ontoevallig ook de naam van hun dochter.

Via: The Telegraph.