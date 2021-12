Eerste EV van Lamborghini eindelijk bevestigd

We kunnen je ook vertellen wanneer de eerste EV van Lamborghini zal verschijnen.

Overheden maken het verplicht om de verbrandingsmotor af te schaffen. Autofabrikanten zetten alvast de eerste stappen in een nieuwe richting. De laatste maanden wordt het nieuws gedomineerd door discutabele moves van Max Verstappen, de LinkedIn-pagina van Robert Doornbos en pitreporters die kronen kunnen plaatsen. En oh ja, fabrikanten die hun ambities uitspreken!

Voor vandaag is dat Lamborghini. En dat is gelijk een bijzondere kwestie. Want dat is toch een bijzonder merk. Meer nog dan bij Ferrari en McLaren, is de verbrandingsmotor een zeer belangrijk voor de beleving. De trilling, de warmte, de kakofonie: het is een integraal onderdeel van de auto. Een beetje Tesla Model S is sneller dan een Lambo (naar de 100). Maar, dat maakt je echt niet uit als je in de Lamborghini zit.

Eerste EV van Lamborghini

Toch, ook Lamborghini zal een keer overstag moeten gaan. Stephan Winkelmann heeft aangeven dat de eerste EV van Lamborghini in 2027 of 2028 op de markt zal verschijnen.

Tegen die tijd bestaat het Lamborghini-gamma uit vier modellen. Twee onpraktische supercars en twee iets praktischere auto’s. De eerste twee zullen de opvolgers van de Huracán en Aventador zijn. Dan is er een Urus SUV en wordt er gehint op een vierde model.

Dat is volgens Winkelman ook een iets praktischere auto, zij het maar met drie deuren. Wellicht een soort Porsche Taycan/Audi e-tron GT met Lamborghini coupé-koetswerk? Of gaat Lamborghini eindelijk wat doen met de Estoque- en/of Asterion-concept? Of die tweede praktische auto de eerste EV van Lamborghini zal worden, is niet bekend. Maar het lijkt wel aannemelijk.

Record na record

Over de supercars gesproken, daar is ook het een en ander over bekend. Die volgende generatie wordt sowieso niet elektrisch. Lamborghini kiest namelijk voor de plug-in hybride layout. Winkelman hoopt er op dat de ontwikkeling van synthetische brandstoffen spoedig zal verlopen. Ondanks dat sommige rapporten van milieuorganisaties het tegendeel bewijzen, is er zeker potentie. Tegen die tijd (zo rond 2028), moet het CO2-neutraal zijn, aldus de charismatische Lamborghini-eindbaas.

Op dit moment breekt Lamborghini record na record. Elke maand zijn de verkoopcijfers stijgende. Dat komt voornamelijk door de Lamborghini Urus, die is werkelijk niet aan te slepen. Dus in financieel opzicht is de eerste EV van Lamborghini niet direct nodig, maar voor de toekomst zou het niet verkeerd zijn. Lamborghini staat erom bekend dat ze het iets rustiger aan doen. Zo zijn de Huracán en Aventador nog voorzien van een atmosferische motor.

Via: Yahoo Finance.