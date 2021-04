Maserati Levante als Hybride: de nieuwe instapper is hier - Autoblog.nl

Na de Ghibli, is het nu de beurt aan de Maserati Levante om op de hybride toer te gaan.

Zoek je het liever hogerop en wil je toch een Maserati hybride dan kun je nu voor een Levante shoppen. Althans, het model is gepresenteerd op de autoshow van Shanghai. Het is een mild hybride. Dat betekent in dit geval een 2.0-liter benzinemotor, gekoppeld aan een 48V hybridesysteem.

Het gecombineerde vermogen bedraagt 330 pk en 450 Nm koppel. Daarmee accelereert de auto in zes seconden naar 100 km/u. Deze Levante koop je vooral om pegels te besparen. Je nekharen van verpulverende prestaties gaan niet overeind staan met deze Levante. Dan moet je toch even doorsparen voor de Trofeo. De topsnelheid van de vierwiel aangedreven hybride bedraagt 240 km/u.

Om een hybride te herkennen heeft Maserati een paar blauwe details toegevoegd aan het uiterlijk van de Levante. Dat zagen we natuurlijk al eerder op de Ghibli hybride. Omdat het een 48v constructie betreft, is het niet mogelijk om elektrisch te rijden met deze auto. Het systeem wint energie als er geremd wordt en speelt dat weer door naar de verbrandingsmotor. Het maakt de auto vooral zuiniger.

Wat de Maserati Levante Hybrid gaat kosten is nog niet bekend. Met een vierpitter en zijn hybride combinatie zal het echter flink voordeliger kunnen worden dan de huidige instapper met V6, die minimaal 144.163 euro kost.