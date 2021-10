De duurste elektrische occasion van Marktplaats: dit is ‘m!

We hebben de duurste elektrische occasion van Marktplaats.

In sommige gevallen ontstaat er in diverse comment-secties op het internet een heuse discussies over EV’s ten opzichte van auto’s met een verbrandingsmotor. Er zijn duidelijke voorstanders en mensen die juist van ronkende motoren houden.

Allemaal goed en wel, maar is het niet belangrijker om naar de auto’s an sich te kijken en die op hun merites te beoordelen? Natuurlijk, niet iedereen wordt warm van een kleine elektrische hatchback met nauwelijks vermogen. Maar dat werden we toch ook niet van een kleine hatchback met benzinemotor met nauwelijks vermogen? Precies.

Fred Flinstone

Met de Audi e-tron GT is dat al helemaal het geval. Ook al zit er Fred Flinstone-aandrijving in, dan nóg is het een cool apparaat. Het is typisch zo’n auto die in het echt heel erg veel indruk maakt. Waar de Porsche Taycan ten opzichte van de Mission-E-concept duidelijk minder fraai is, is dat met de e-tron GT veel beter gelukt. Uiteraard is het een smaak-dingetje.

Ter lering en vermaak gingen we op zoek naar de duurste Audi e-tron GT. Toevallig was dat meteen de duurste elektrische occasion. Ja, we weten het: er staan bij Audi-dealers duurdere e-tron GT’s, maar dat zijn zonder uitzondering allemaal nieuwe auto’s. Dit aparte exemplaar komt uit in april 2021 en heeft in de tussentijd 12.500 kilometer gelopen.











Prijs duurste elektrische occasion

Het meest bijzondere is natuurlijk de lak. De auto is voorzien van een psychedelische wrap. Deze lijkt op twee druppels water op de wrap die Audi gebruikte vlak voordat de e-tron GT werd geïntroduceerd. De wrap is gedeeltelijk of in zijn geheel te verwijderen. Daaronder is de auto volgens de advertentie Mythoszwart van kleur. Mocht je die wrap eraf halen, dan kun je altijd nog zo’n e-tron gt carcover regelen die erop lijkt.

De prijs van de duurste elektrische occasion is 133.400 euro. Let op, de auto is een BTW-auto, maar de prijs is inclusief BTW. De verkopende partij (Richard, Harry, Wiebren, Jan en Sjoerd van Van den Burg uit Drachten) zijn dus toffe gasten! Als je de auto. Qua uitrusting zit er heel erg veel op, waaronder een Head-up display, carbon lijsten, panoramadak, 21″ lichtmetalen patta’s, luchtvering, sperdifferentieel, sportstoelen (pro) met verwarming én ventilatie en een Bang & Olufsen geluidsinstallatie.

Bekijk hier de advertentie van de Audi e-tron GT met kekke wrap.