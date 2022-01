Hier, de lekkerst samengestelde Audi RS3 occasion op Marktplaats

Inclusief epische scheve scene foto: wij durven dit wel de lekkerst samengestelde Audi RS3 die je als occasion kan kopen te noemen.

Het is nog helemaal niet zo lang geleden dat Audi ons hun meest gave hot hatchback presenteerde. De Audi RS3 is de benjamin in de Audi Sport line-up. De eerste generatie (8PA) kennen we sinds 2011 en in 2015 nam de tweede generatie (8V) het over. Sinds dit jaar is er zelfs een derde generatie (8Y) en als je de drie met elkaar vergelijkt valt er één ding op. Alle drie gebruiken ze dezelfde 2.5 liter TFSI vijfcilinder. Never change a winning team, toch?

Audi RS3 occasion

Er zijn genoeg RS3’s te vinden op Marktplaats, maar wij durven te beweren dat dit de gaafste is. Om te beginnen: het is een Audi RS3 occasion van de tweede generatie van voor de facelift, toen ‘ie alleen nog als Sportback (vijfdeurs hatchback) geleverd werd. Vooral de kleur maakt deze auto bijzonder. Het is wel eentje voor de fijnproever: deze Audi RS3 uit 2016 is uitgevoerd in Ipanemabruin. Voor die kleur moest je uiteraard Audi Exclusive raadplegen. Gedurfd, maar ook wel echt heel lekker. Mag ook wel, want volgens de verkoper kostte Ipanemabruin zo’n 5.000 euro extra bovenop de nieuwprijs.

Bomvol

Doe je het niet om de kleur, dan kan je het doen om het goed contrasterende aluminium optiekpakket. Of de specificatie an sich. Deze Audi RS3 Sportback occasion zit ook nog eens vol met opties. Het is weer eens zo’n optielijst waar we het een leuke uitdaging vinden om iets te vinden wat er níet op zit. Op de optielijst staat trouwens ook bijvoorbeeld de Audi Sport-kuipstoelen. Die houden je goed op je plaats wanneer je deze auto goed gebruikt. Want hij gaat hard, met zijn 367 pk sterke vijfcilinder die deze exclusieve bruine RS3 naar 100 katapulteert in 4,3 seconden.

De verkoper – ook auto-detailingbedrijf, noemt de staat van de auto ‘uitmuntend’. Strak in de lak, geen krasje schade en er zit nog een keramische coating op de lak om die staat te behouden. Mag ook wel om die vijf duizend euro kostende lak een beetje strak te houden.

Prijs

Goed, een gave auto kost vaak ook flink geld. Dat is helaas bij deze Audi RS3 occasion niet anders. Om nog even de prijs goed te praten voordat we hem noemen: de auto is dus in goede staat, heeft in net geen zes jaar 39.171 km gereden en was dus flink duur tijdens de eerste aanschaf. De verkoper wil er daarom nog 47.950 euro voor hebben. Niet goedkoop, maar iets gaafs mag iets goeds kosten. Kopen kan op de advertentie van de Audi RS3 occasion op Marktplaats.