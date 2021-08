Voel je stijlvol én veilig in deze Audi A8 occasion

Veilig van A naar B reizen en ook nog eens in stijl met een heerlijke Audi A8 youngtimer occasion: dit is je kans.

Audi was ooit de koning van ondergewaardeerd design. Zeg nou zelf: zo’n A8 van de D2 generatie lijkt wel statig, maar heeft er geen heftig design voor nodig. En ach, dan zien mensen het maar aan voor een iets verlengde A4. Dat kan jou weinig schelen wanneer je in luxe op de achterbank – of bestuurdersstoel – zit te relaxen.

Veilig

Stel nou dat je niet makkelijk relaxt in een auto, omdat je vijanden hebt en/of gewoon dat extra veilige gevoel wil hebben. Laten we het zo zeggen: zo’n A8 D2 is mooi, maar we zullen je de details besparen van wat er gebeurt als iemand met een machinegeweer het vuur opent. Voor velen niet een primaire levensbehoefte, voor anderen weer wel. In ieder geval vang je twee vliegen in één klap met deze Audi A8 occasion op Marktplaats.

B4 bepantserd

U raadt het al: het plaatwerk van deze Audi A8 occasion is wat verdikt. Dit om een mooi pantser te creëren. Het gaat echter wel om B4 bepantsering: de lichtste vorm. Goed, alles van airsoft-balletjes tot .44 handpistolen houdt ‘ie makkelijk tegen, maar een vuursalvo met machinegeweren misschien niet. Ach, het scenario ‘vuurgevecht’ is onwaarschijnlijk, maar het gevoel dat je auto er tegen kan telt.

4.2 V8

Het gaat om een Audi A8 occasion uit 2000 met 226.549 km op de teller. De kleurstelling is heerlijk understated: zwart met grijs interieur, maar wel houtinleg. Nou zal het pantser iets van je topsnelheid en acceleratie afhalen, maar met 310 pk uit de lekkere 4.2 V8 heb je ook weinig te klagen.

Zeg jij nu: een extra veilige A8, een rijdend understatement, een heerlijke youngtimer én een V8, dat is iets voor mij? Dan kun je op Marktplaats je slag slaan voor 8.750 euro. Niet gek. Toeslaan doe je op de advertentie van de Audi A8 occasion.