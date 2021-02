Dit kost de Audi RS e-tron GT - Autoblog.nl

Dynamic photo, Colour: Daytona grey

De prijs van de normale Audi e-tron GT hadden we al, maar nu weten we ook wat de RS-versie moet kosten.

Na een productierijp concept, prototypes en teasers was het vorige week eindelijk zover: de langverwachte e-tron GT kwam de elektrische gelederen van Audi versterken. Op de prijs hoefden we gelukkig minder lang te wachten: die volgde al na drie dagen.

RS e-tron GT

Dat wil zeggen: de prijs van de normale e-tron GT. Audi had echter ook meteen de RS e-tron GT gepresenteerd. Dat was uit de persfoto’s een beetje lastig af te leiden, want qua uiterlijk zijn de auto’s vrijwel identiek. Waar de A6 wat cosmetische ingrepen moet ondergaan om een RS6 te worden, vond Audi de e-tron GT standaard al agressief genoeg. Geen andere bumpers dus en zelfs geen aluminium spiegelkappen.

Specificaties

Gelukkig zien de specificaties van de RS e-tron GT er wel degelijk anders uit. De RS levert namelijk 598 pk in plaats van 476 pk en 830 Nm koppel in plaats van 630 Nm. Daarmee sprint de elektrische sportsedan in 3,3 seconden naar de 100 km/u. Dat zijn wel waarden die een RS-label rechtvaardigen. Je moet wel wat inleveren qua actieradius: de RS komt volgens de WLTP-cyclus 465 km ver, terwijl de standaard e-tron 488 km aan range heeft.

Prijs

Tot zover de bekende cijfers. Nu weten we dus ook wat dit elektrische kanon moet kosten. De RS e-tron GT heeft een vanafprijs van €146.295 meegekregen. Daarmee is de RS zo’n €42.000 duurder dan de reguliere e-tron GT.

Uitrusting

Naast meer vermogen krijg je voor dit bedrag ook diverse opties waar je bij de e-tron GT voor moet bijlappen als standaard. Denk daarbij aan Matrix LED-koplampen, een sperdifferentieel en adaptieve demping.

Concurrentie

Tesla Model S Long Range: €90.005

Porsche Taycan 4S: €110.600

Audi RS e-tron GT: €146.295

Porsche Taycan Turbo: €157.900

We zullen maar meteen de meest voor de hand liggende vergelijking maken: die met de Taycan. De RS e-tron GT zit qua vermogen tussen de Taycan 4S en de Taycan Turbo in. Dat geldt ook voor de prijs, maar de Audi zit dichter tegen de Turbo aan dan tegen de 4S. De e-tron heeft overigens wel een grotere range dan beide Taycan’s.

Een andere gedoodverfde rivaal is de Model S. Je raadt het al: deze is een stuk gunstiger geprijsd. De Long Range biedt al meer vermogen (680 pk) en veel meer actieradius (663 km) voor €90.005. Voor dezelfde prijs als de RS e-tron GT heb je de bizarre Plaid+ met 1.115 pk en 837 km range. Daar kun je als Audi natuurlijk niet tegenop concurreren. De Model S is dan wel weer minder premium, dus er zijn toch nog wat redenen om voor de Audi te kiezen.

Spelen met de configurator kan nu op de website van Audi.