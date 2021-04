De duurste Renault Laguna Coupé is een topaanbieding - Autoblog.nl

Waarom is de duurste Renault Laguna Coupé niet veel duurder?

Soms kun je nog zo vaak een auto aanraden, mensen kopen het nog niet. We zien het vaker bij sympathieke merken die zich voegen in het terrein van de premium-merken. Mensen gaan dan liever voor een Audi, BMW of Mercedes-Benz. De mensen die het wél interessant vinden, rijden vaak (noodgedwongen) in iets anders.

Zeker als het gaat om D-segment coupé’s, kunnen we een statige badge op de grille zeer waarderen. Veel merken hebben het geprobeerd, maar faalden uiteindelijk. Als je nu kijkt wat er te krijgen is, kom je uit op de Audi A5 Coupé, BMW Filemon Wesselink en Mercedes-Benz C-Klasse Coupé. That’s it!

Welkome afwisseling

Nog niet zo lang geleden was deze Renault Laguna Coupé nog een welkome afwisseling. Inmiddels is de auto alweer 6 jaar uit productie. We gingen even op Marktplaats Occasions kijken of er gebruikte exemplaren te vinden zijn. Dat bleek een eenvoudige exercitie, want er staan er slechts dertien te koop. 13! Met recht een exclusieve auto, dus. De goedkoopste Laguna Coupé is een 2.0 dCI met slechts twee ton op de klok voor 5.795 euro.

Duurste Renault Laguna Coupé

En dit is dan de duurste Renault Laguna Coupé op Marktplaats. Het is een fraai grijs exemplaar (kleurtjes zijn nauwelijks te vinden) in de geliefde ‘Initiale’-uitvoering. Dat is Frans voor ‘alles-erop-en-eraan’. Gelukkig wordt de ietwat saaie lakkleur fraai gecontrasteerd met de caramel-kleurige bekleding.

VQ35DE

De leukste verrassing vinden we onder de kap. Daar ligt namelijk de VQ35DE-motor. Het is in principe de V6 die we ook kennen uit de Nissan Murano. Het is geen racemonster, alhoewel je met 238 pk meer dan voldoende power onder de rechtervoet hebt. Op de Autobahn haalt de duurste Renault Laguna Coupé namelijk 245 km/u.

Qua betrouwbaarheid hoef je je geen zorgen te maken. Renault was namelijk destijds erg geschrokken van de issues van de Laguna II, dat ze de Laguna III extra hulp van alliantiepartner Nissan inschakelden. Dus wees gerust: niet alleen de motor is Japans betrouwbaar. Bij ons Laguna III Aankoopadvies konden we bijvoorbeeld nauwelijks grote nadelen ontdekken. Dingen als kapotte zuigerveren, oprekkende distributiekettingen, hoog olieverbruik, vastgelopen EGR-kleppen, defecte S Tronic bakken en foute tuning in het algemeen zijn echt een dingetje van de concurrentie.

Prijs duurste Renault Laguna Coupé

En dan de prijs van deze dikke Laguna: 10 mille! Ja, voor dat geld kun je een BMW E92 of Audi A5 kiezen, maar dan heb je een kale viercilinder. Dat is hetzelfde als toegang hebben tot een pretpark, maar dat je dan niet in de attracties mag. Daarbij weet je bij dit soort specifieke auto’s dat de vorige eigenaar wel een liefhebber is geweest.

Want de vorige eigenaar heeft nog meer stukgeslagen op een auto die we met zijn allen lijken te vergeten. Zonde, wat het is nog altijd een bovengemiddeld cool apparaat. De duurste Renault Laguna Coupé advertentie check je hier.