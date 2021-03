Koop een Renault 5 Turbo occasion met verrassing achterin - Autoblog.nl

Dat de motor achterin ligt is voor de kenner geen nieuws, maar wát voor motor er achter in deze Renault 5 Turbo occasion ligt is wel bijzonder.

Hatchbacks met de motor achterin: dat zijn er niet veel. Het is immers een wat vreemd concept. Een hete hatchback is leuk vanwege eenvoud, een speels karakter en een simpele basis, gecombineerd met nog ietwat praktische eigenschappen. Renault moest heel wat aan de 5 versleutelen om de motor achterin te krijgen voor de Renault 5 Turbo 2 en het resultaat is bijna een soort supercar. Waar de achterbank ruimte moet maken voor de motor en de kofferbak minuscuul is. Niet erg praktisch, gecompliceerder dan een Renault 5 Turbo en de auto werd een bijzonderheid.

Turbo 2

De zeldzame Renault 5 Turbo is echter wel iconisch. Vanwege zijn rallygenen, vanwege het feit dat het daadwerkelijk een soort supercar-hatchback is, noem het maar op. De spirituele voorloper van de Clio V6 heeft een kleine 1.4 viercilinder turbo achterin, wat een bijzonder laag gewicht van 820 kg oplevert. Met 160 pk wil het wel vooruit, trouwens.

Motorruil

Niet snel genoeg voor de vorige eigenaar van een Renault 5 Turbo 2 die als occasion opduikt in de Verenigde Staten. Daar is het trouwens sowieso een bijzondere auto, maar dit exemplaar is er echt geen tweede van. De 1.4 is namelijk vervangen door een andere motor.

Rotatiemotor

Niet zomaar een motor: een Mazda 13B. Dat is de motor die je vindt in de RX-7 en RX-8. De kenner heeft het al door: dat is een rotatiemotor. De Wankelmotor is compact (1.3 liter) en krachtig. Extra kracht wordt toegevoegd door een turbo van Turbonetics. Dit extra geweld een beetje goed verdelen wordt gedaan met een aangepaste vijfbak van Renault zelf. Het ziet eruit als goed werk, maar het blijft altijd een risico.

De auto is uitgevoerd in een parelmoerwitte kleur met grijze bumpers. Uiteraard staat er levensgroot ‘Turbo2′ op de zijkant. De velgen zijn 15 inch Gotti 55A’s in het grijs, die er top uitzien voor onder de hoekige Renault 5 Turbo 2 occasion.

In het interieur van de Renault 5 Turbo 2 occasion vinden we vooral veel beige. Alles behalve het dashboard is beige, tot het dakhemeltje aan toe. Het dashboard is zwart. Ook hier is het qua staat allemaal prima.

Verleid? Dan moet je wel even een reisje maken naar de VS. De Renault 5 Turbo 2 staat als occasion op de website Bring a Trailer. Er is al 43.000 dollar op geboden en dat getal gaat alleen nog maar stijgen. Een bijzonder ding: de moeite waard om naar de VS te reizen?