De veiligste Renault van Nederland is nu een stuk goedkoper

Met deze incognito Renault kun je je vijanden lelijk op hun neus laten kijken.

Als je rijk en/of machtig bent heb je meestal ook meer vijanden dan wanneer je een doorsnee burger met een 9 tot 5-baan bent. Het kan zelfs zo erg zijn dat je je leven niet meer zeker bent. In dat geval kan het raadzaam zijn om in een gepantserde auto rond te rijden. Dat kost wat, maar mensen met veel vijanden hebben doorgaans ook veel geld.

Maar wat nu als je veel vijanden hebt en een modaal inkomen? Niet getreurd, we hebben een oplossing voor je. Op Marktplaats vonden we namelijk een (relatief) betaalbare gepantserde auto. En het is nog een onopvallende auto ook. Dat is misschien nog wel belangrijker. Met een S-klasse of een Range Rover val je alleen maar op. En dat is precies wat je niet wilt als mensen het op je leven gemunt hebben.

De auto in kwestie is een op het oog doodeenvoudige Renault Laguna. Niets is echter minder waar: deze Renault Laguna is gepantserd. Bij de trouwe Autoblog-lezers gaat er nu misschien een belletje rinkelen. Vier jaar geleden schreven we namelijk ook al over deze auto.

Nu is deze bijzondere Laguna dus opnieuw opgedoken. Op Marktplaats deze keer. Helaas is het verhaal achter deze auto nog steeds niet bekend. Het blijft dus een mysterie waarom iemand in Nederland in een gepantserde Renault Laguna rond reed.

Nog een geinig detail, dat collega @willeme destijds al wist te vermelden: deze auto is voorzien van een 3.0 V6 diesel. Dit is een blok wat in Nederland nooit in de Laguna hatchback is geleverd, alleen in de Coupé. De V6 is goed voor 235 pk en 450 Nm aan koppel. Deze extra power is geen overbodige luxe, want de auto is met de bepantsering niet lichter geworden. Deze Laguna weegt ruim twee ton.

De kilometerteller komt nog lang niet in de buurt van de twee ton. Vier jaar geleden stond er om precies te zijn 19.809 km op de klok. Daar is sindsdien weinig bijgekomen, want de teller staat nu op 23.078 km. De afschrijving heeft intussen wel zijn werk gedaan. In 2017 moest de auto nog 30 mille kosten, nu vraagt de verkoper op Marktplaats er €21.500 voor. Daarmee is het alsnog de duurste Laguna van Nederland, maar het is er wel eentje die je leven kan redden. Dat is natuurlijk ook wat waard.