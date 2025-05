De enige Centenario van Nederland duikt eindelijk weer eens op

De Spot van de Week is deze keer een bekende Lambo, die we al een hele tijd niet meer gezien is.

Je was het misschien alweer bijna vergeten, maar er staat één Lamborghini Centenario op Nederlands kenteken. Mede door de kleurstelling is dit een van de meest bizarre auto’s op Nederlands kenteken. Helaas voor de spotters komt deze auto de laatste jaren maar zeer zelden naar buiten.

@ecnerualcars had echter geluk: in Oisterwijk liep hij de Centenario tegen het lijf. De laatste keer dat deze auto op Autoblog Spots verscheen is alweer drie jaar geleden. Toen had de auto nog wel een andere look: matwit met matzwart en rode accenten. Daarvoor is ‘ie ook nog matblauw geweest.

Deze bizarre geel-zwarte samenstelling is echter hoe de auto de fabriek heeft verlaten. In Maranello zouden zoiets nooit goedkeuren, maar bij Lamborghini zijn ze niet zo moeilijk. Toch leek de eigenaar de kleurstelling ook een tijdje zat te zijn geweest, gezien de wraps die deze auto gehad heeft.

Onderhuids is de Centenario natuurlijk een Aventador, maar dat heeft Lamborghini aardig goed weten te verhullen. Je kunt het eigenlijk alleen zien aan het dak en de spiegels. De V12 heeft voor de gelegenheid nog wat extra vermogen gekregen, namelijk 770 pk.

Deze Centenario is nog steeds de enige op Nederlands kenteken, en dat zal waarschijnlijk ook zo blijven. Met een productie van 20 coupés en 20 cabrio’s is het al aardig bijzonder dat er überhaupt één in Nederland rondrijdt. Voor deze exclusiviteit heeft de eigenaar wel een hoge prijs moeten betalen: €2.226.915.

Voor @ecnerualcars kwam deze spot onverwachts, want hij had zijn camera-instellingen niet helemaal goed staan. Maar dat mag de pret niet drukken: hij heeft de Centenario op beeld én pakt nu de Spot van de Week. Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek!

Bekijk alle foto’s van deze Centenario op Autoblog Spots!