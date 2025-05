Lamborghini met vreemdste fabriekskleur ooit staat gewoon te koop in Nederland

Lamborghini Rotterdam heeft misschien wel de lijpste Revuelto ter wereld te koop staan.

Ongezien voorbij rijden zul je niet snel doen in een Lamborghini. Zelfs als het een Revuelto betreft en je gebruikmaakt van de 10 kilometer elektrische actieradius. Vervolgens zal de V12 wakker springen en om aandacht schreeuwen. Als dat nog niet genoeg is, geeft een kleurstelling zoals op deze Nederlandse Revuelto het laatste zetje.

De eerste stekker-Lambo valt in de V12-bloedlijn van de Miura, Countach, Diablo Murciélago en Aventador. De krachtbron is een doorontwikkeling op de V12 uit de Aventador en heet L545. De 6.5 liter V12 produceert 825 pk en 725 Nm. Voeg daar de elektrokracht aan toe en je komt op een systeemvermogen van 1.015 pk en een totale trekkracht van 807 Nm. De 0-100 km/u sprinttijd is 2,5 seconden en door naar 200 km/u duurt minder dan 7 seconden.

Dankzij de PHEV-aandrijflijn is de Revuelto niet echt een lichtgewicht supersportauto. Leeg weegt ie 1.770 kilo en rijklaar zelfs 1.967 kilo. Het verbruik is dankzij de verstandige hybride technologie wat draagzamer dan bij zijn voorgangers. De Revuelto loopt gemiddeld ongeveer 1 op 8 (11,9 liter per 100 kilometer).

De Lamborghini Revuelto in Rotterdam

Genoeg cijfertjes, kijk eens naar de krankzinnige kleur! Je mag zelf bepalen of je ‘krankzinnig’ hier als positief of negatief ziet. We kijken hier naar de Lamborghini-kleur ‘Verde Agave shiny’. Deze lak heeft Lamborghini zelf aangebracht en is door de klant gekozen bij de Ad Personam-afdeling. De vorige eigenaar is zo verstandig geweest om er ook meteen een XPEL-beschermingsfolie bij te bestellen.

Andere extra’s op het exterieur zijn erg fraaie Altanero-velgen van 21-inch voor en 22-inch achter. Her en der vind je wat koolstofvezelaccenten, zoals de aerodynamische deurvin. De CCB-remklauwen zijn in de gifgroene kleur die je ook in het interieur tegenkomt. Tot slot zien we achterop matzwarte uitlaatpijpen en is het Lamborghini-logo mat uitgevoerd.

Door naar de cabine waar het optiesfeestje net zo hard doorgaat. Je vindt er gordels en stiksels in de groene kleur ‘Verde Fauns’ en natuurlijk koolstofvezel details. De vloermatten zijn tweetonig, hebben leren biezen en dubbele stiknaden. In de hoofdsteunen is het Lamborghini-logo geborduurd, maar er is ook gedacht aan een bekerhouder.

Wat kost de Lamborghini Revuelto uit Rotterdam?

De Lambo werd halverwege vorig jaar ingeschreven op Nederlands kenteken. Sindsdien is er 1.132 kilometer mee gereden. Volgens de RDW-gegevens betaalde de eerste eigenaar een catalogusprijs van € 733.198, waarvan € 55.176 aan BPM is afgedragen. Nu staat de Revuelto te koop bij Lamborghini Rotterdam voor € 859.950,-. Daarmee is het niet de duurste Revuelto van Nederland ooit.