BMW kiest voor oude bekende kleur op de M2 CS

Net als de andere CS-modellen komt er één bijzondere kleur op de BMW M2 CS, en er is gekozen voor een historische tint.

Naast de BMW Speedtop, een auto die je op Villa d’Este wel verwacht, kwam BMW ook nog met de M2 CS. Die onthulling was een beetje… zielloos. Geen specs, en ondanks dat het merk belooft dat er leuke kleuren als keuze komen werd ‘ie voorgesteld in een grijze tint. Dat kan beter. BMW toont nu welke Individual-kleur je mag bestellen als interessante optie voor de BMW M2 CS aan de hand van livepics vanaf Villa d’Este.

Velvet Blue

En het is net als de BMW M240i en de vernieuwde M2 weer een tint ‘paars’. BMW noemt het Velvet Blue, maar voor een blauwtint schuurt het gevaarlijk dicht tegen paars aan. Goed, Velvet Blue dus, code 379 mocht je dat interesseren. Deze kleur was optioneel al een tijdje geleden verkrijgbaar, op de BMW E46 bijvoorbeeld. Ook op de 5 Serie en Z3 speelde deze kleur een rol. Daarna moest je Individual raadplegen om hem te bestellen, maar het kon altijd wel. Geen hele populaire optie, maar de keuze was er altijd.

Nu kun je Velvet Blue dus wederom bestellen, als alternatief voor Sapphire Black of Brooklyn Grey op de BMW M2 CS. Geef toe, helemaal in combinatie met die gouden velgen is dit toch veel gaver? Gewoon doen. Een CS is toch al zo duur dat die kleur niks meer uit maakt.

BMW M2 CS

Zoals verteld in de onthulling van de M2 CS afgelopen vrijdag is BMW nog niet scheutig met details, dus hebben we het moeten overnemen van een welingelichte bron. Dan krijg je een totaalplaatje van 530 pk uit dezelfde zes-in-lijn als de M4 (CS). De CS-aankleding zit ‘m in een koolstofvezel dak, splitters en diffusor, grote ducktail, nieuwe velgen, alcantara stuurwiel en M-kuipstoelen. Naar verwachting wordt het keuzemenu volledig gestript en kan je maar een paar dingen kiezen, waardoor elke CS lekker compleet is. En duur.

Ergens komende week verwachten we dat BMW de specs voor de M2 CS officieel uit de doeken gaat doen.