De gaafste politieauto ter wereld viert zijn verjaardag

Gaver dan de politie-Porsches? Misschien wel, maar in ieder geval is de gaafste politieauto jarig.

Een politieauto uitkiezen is altijd lastiger dan je denkt. In Nederland bijvoorbeeld is gekozen voor B-Klasses (en natuurlijk de nieuwe Kuga’s) vanwege hun grootte, maar voor de snelwegpolitie is de Audi A6 als Snel Interventie Voertuig dan weer ietsje sneller. Verder is het ook een klein beetje uiterlijk vertoon, zo van: probeer niet te ontsnappen van de politie niet want door hun snelle Audi’s pakken ze je toch wel. Ook al zijn we geen Dubai, waar de politie je komt pakken in een Bugatti Veyron.

Italië

Daar ergens tussenin zit Italië. De Polizia heeft normaliter gewoon een arsenaal aan Alfa’s en Fiats (tegenwoordig ook Jeeps, maar dan wel die op Fiat-basis), maar er is altijd ruimte voor één speciaal merk voor het korps. En dat is natuurlijk Lamborghini, dit jaar precies 20 jaar lang.

In 2004 kwam namelijk de geinige samenwerking tussen het nationale politiekorps van Italië en het merk uit Sant’Agata Bolognese tot stand. Het idee was overigens helemaal niet om boeven te vangen met de Lamborghini Gallardo die in politiepyjama was gestoken. Eigenlijk was het een soort uit de hand gelopen promotiestunt, maar de Gallardo heeft nut gehad. Die werd namelijk gebruikt voor orgaantransport. Als een ziekenhuis in Zuid-Italië een orgaan heeft dat in Noord-Italië een leven kan redden, is met 300 over de Autostrada kunnen knallen helemaal niet gek. Lamborghini deelt nog het verhaal van hoe een politie-Lambo in 2023 een nier van L’Aquila naar Turijn heeft gebracht (een rit van normaliter zeven uur) en daarmee was ‘ie net op tijd om het leven van een vrouw te redden.

Gallardo wordt Huracán

Na de originele Gallardo uit 2004 kreeg de Italiaanse Polizia nóg een Lamborghini Gallardo, ditmaal de geüpdatete LP560-4. Voor hetzelfde doel: promotie, marketing en natuurlijk orgaantransport. De politie heeft de Lambo’s ook vaak gebruikt om te lobbyen bij evenementen om veilig rijden te promoten. Volgens henzelf is dat gelukt, jazeker.

Toen in 2014 de Gallardo moest wijken voor de Lamborghini Huracán, gaf Lamborghini wederom een exemplaar aan de nationale politie en wederom voor dezelfde doeleinden. Wat Lamborghini toch even wil benadrukken is dat zelfs in het zwaailicht moeite is gestoken: deze is extreem dun met LED’s die zeer krachtig zijn, zodat de aerodynamica bijna niet afwijkt van een standaard Huracán. Lamborghini meent ook dat het idee voor een politieversie al meespeelde in de ontwikkeling van de auto, dankzij zijn stevige chassis en vierwielaandrijving.

Urus

Anno 2024 hoef je helemaal niet meer zo onpraktisch te doen met je politie-Lambo’s. Daarom mocht de nationale politie in 2023 ook een Urus Performante aan de vloot toevoegen. Als allrounder natuurlijk een iets betere optie, daarom heeft de Urus ook iets meer uitrusting aan boord. Toch vond Lamborghini het belangrijk om de koeler voor het orgaantransport nog steeds aan boord te hebben. Het doel blijft duidelijk.

Lamborghini zegt dat ze trots zijn op dit historische partnerschap en deze blijft zeker in stand. We verwachten dan ook zeker een Temerario als politieauto te zijner tijde.