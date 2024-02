Razendsnelle Lucid uitgeleverd als politieauto

Een Lucid als politieauto? Ja, dat is serieus het geval!

Stel, je moet als korps verduurzamen en kunt iedere elektrische auto kiezen die je maar kunt verzinnen. Wat zal het dan worden wat jou betreft? De keuze is reuze tegenwoordig. In het altijd pittoreske Saudi-Arabië heeft de politie gekozen voor Lucid.

De Lucid Air zal daar deel gaan uitmaken van het wagenpark van de politie. Je herkent de elektrische auto aan zijn zwart-witte livery met vrij groot police op de zijkant. Niet te missen.

Lucid politieauto

Ook zit er een enorm zwaailicht op het dak. Dat heeft een reden. In het zwaailicht zit namelijk ook een drone. Deze drone kan vanaf het dak van de Lucid gelanceerd worden. High tech jongens, die Arabieren.

Het is onbekend welke versie het korps krijgt. Je hebt bijvoorbeeld de Pure AWD met 487 pk en een range van meer dan 660 km, echter is het makkelijker boeven vangen met de enorm krachtige Sapphire. Deze heeft meer dan 1.100 pk aan boord.

De onthulling van de Lucid politieauto vond plaats tijdens de World Defence Show in de hoofdstad Riyadh. De komende tien jaar neemt Saudi-Arabië zo’n 100.000 auto’s af. Dat gaat verder dan politieauto’s alleen, meer overheidsinstanties zullen aan de Lucid gaan de komende jaren.

In de eerste alinea van dit artikel wekte ik de suggestie dat Saudi-Arabië zomaar voor Lucid heeft gekozen. Dat is natuurlijk geen toevalligheid, daar zit wat achter. Het publieke investeringsfonds van het land bestaat voor maar liefst 61 procent uit aandelen van Lucid. Het land heeft er dus baat bij dat het goed gaat met het Amerikaanse automerk.

Met het uitleveren van auto’s aan overheidsinstanties binnen Saudi-Arabië heeft Lucid in elk geval de komende tien jaar wat te doen. Het vertrouwen van de Arabieren in het merk is daarmee groot.