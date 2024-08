Politie neemt Lamborghini van uitkeringstrekker in beslag

Een Lamborghini, motorfiets, horloges. Dat alles met een uitkering, wat klopt hier niet.

Als ik zeg uitkeringstrekker heb je nu een bepaald beeld in je hoofd. Of dat nu terecht is of onterecht, ik denk niet dat je denkt aan iemand met een Lamborghini in de garage. Toch was dit het geval in Down Under. De politie in Sydney, Australië kwam bijzondere bezittingen tegen bij iemand die een uitkering genoot.

Lamborghini kopen van uitkering?

De man in kwestie was al werkeloos sinds 2019. Al die jaren kreeg hij een uitkering van de overheid om rond te komen. Er was voor de rest ook geen geregistreerd inkomen van enige vorm.

Bij dit plaatje paste niet een Lamborghini Huracán, een Harley-Davidson V-Rod en Rolex horloges. De politie kreeg de man eerder dit jaar in de smiezen en besloot een onderzoek in te stellen. Ze kwamen tot de conclusie dat al het pracht en praal niet op een rechtmatige manier verkregen kon zijn.

Twee maanden na de start van het onderzoek ging de politie een kijkje nemen met een huiszoekingsbevel. Daar troffen ze al dit speelgoed aan.

De politie heeft alle luxe bezittingen van de uitkeringstrekker in beslag genomen. De 39-jarige wordt verdacht van fraude, de politie verdenkt de man ervan het geld verkregen te hebben in criminele kringen. You don’t say. Ze zoeken het in de hoek van georganiseerde misdaad.

Als crimineel door de straat rijden in je Lambo, terwijl er elke maand een uitkering voor werkeloosheid wordt gestort. Iemand heeft niet tegen hem gezegd dat dit zeg maar de aandacht trekt. De man heeft wat uit te leggen aan politie en justitie. Het uitgekeerde geld zal de Australische overheid ook graag terug willen zien. In oktober mag hij tekst en uitleg geven tijdens de voorgeleiding voor de rechter-commissaris.

Dus wat hebben we geleerd lieve kinderen? Koop geen Lamborghini van je uitkering.

Fotocredit: NSW Police Force via X