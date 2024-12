Mercedes-baas helemaal klaar met ‘zieke’ medewerkers

Of houdt het Merc-personeel een verkapte staking?

Waar zo’n beetje alle Europese autogiganten klagen over hun slechte resultaten, lijkt het bij Mercedes van buitenaf juist prima te gaan. De nieuwe CLA komt eraan, de G-Wagon is zo goed als heilig verklaard en eigenaren hoeven binnenkort niet meer zelf te rijden. Maar achter de schermen woekert er – net als bij VW – een onzichtbare staking van het Duitse personeel. Of zou er een griepje onder de Mercedes-werknemers heersen waardoor ze allemaal ziek zijn?

Zo doordacht als de medewerkers zijn, pakken ze de mogelijke staking subtiel aan. Toch heeft Mercedes-baas Ola Källenius de actie opgemerkt. Hij vertelde kortgeleden aan de Süddeutsche Zeitung dat er opvallend veel ziektegevallen zijn onder zijn Duitse personeel. ”Onze fabrieken zijn over de hele wereld hetzelfde. Er zijn overal dezelfde gezondheidsmaatregelen en dezelfde werkomgeving. En toch is het ziektepercentage in Duitsland soms meer dan twee keer zo hoog”, zegt Källenius.

Hij heeft dan ook geen idee wat hij moet doen om zijn personeel gezond te houden. Hierover zegt ie: ”Ik vergader een keer per jaar met de bedrijfsdokter. Ik vraag dan aan hem: ‘Wat kunnen we doen om dit te verbeteren?’ Hij zegt altijd: ‘Er is niets dat we nog niet doen’.”

De Mercedes-baas tolereert het niet

Het kan natuurlijk dat de Merc-medewerkers bij onze oosterburen wat vatbaarder zijn voor een griepje en dat er helemaal geen sprake is van een samenzwering. Wat de oorzaak ook is, Källenius is er klaar mee. ”Degenen die zich onterecht ziek melden, tonen geen solidariteit”, zegt hij. Volgens de Mercedes-topman zou zelfs het hele Duitse stelsel rondom afmelden voor werk moeten worden heroverwogen.

Sinds de pandemie is er namelijk een nieuwe regeling. Medewerkers kunnen zich telefonisch afmelden bij hun leidinggevende. Een onleesbare notitie van een huisarts of dokter is sindsdien niet meer nodig. Källenius wil dat deze regeling wordt opgeheven. Hij zegt: ”Het moet niet zo makkelijk zijn om jezelf af te melden.” Volgens hem moeten er strengere controles komen om ervoor te zorgen dat Mercedes-medewerkers die ziek thuis zitten ook daadwerkelijk iets mankeren.

De woorden van Källenius vielen niet bij iedereen even lekker. Critici zien zijn statement als een aanval op de rechten van medewerkers. Volgens hen ligt het hoge aantal ziekmeldingen aan de werkdruk en stress. De tegenaanvallen doen Källenius weinig. Hij roept de regering op om ”Duitsland een spiegel voor te houden”, te kijken naar wat er wel en niet goed gaat en vervolgens ”onpopulaire beslissingen nemen”. Ik heb het vermoeden dat dit nog een staartje gaat krijgen.