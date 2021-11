De goedkoopste M135i van Nederland: dit is ‘m!

Ergens komt de goedkoopste BMW M135i van Nederland ons wel heel erg bekend voor!

Het is een van de meest unieke auto’s ooit in het C-segment: de BMW M135i. Het was een soort gelukzalige samenkomst van omstandigheden. De combinatie van achterwielaandrijving en een zescilinder lijnmotor met turbo is heel zeldzaam. En zeldzaam leuk ook.

Dat is precies de reden waarom @martijngizmo er eentje rijdt, bijvoorbeeld. De M135i begint nu een klein beetje op leeftijd te komen. Dit zou moeten betekenen dat de prijzen ook iets vriendelijker zijn. Nu waren het nieuw geen goedkope auto’s, dus verwacht gebruikt ook geen Golf GTI-prijzen. We gingen even zoeken naar de goedkoopste M135 en verrek, we hebben ‘m gevonden!

Goedkoopste M135i van Nederland

Het is een witte (Alpinweiss III) vijfdeurs uit 2012, een heuse ‘F20’ dus (de F21 was de driedeurs). De auto is voorzien van het grote navigatiescherm, elektrische sportstoelen én nog wat fijne snuisterijen die het leven aangenamer maken.

Maar ja, dan horen wij u denken: heel erg leuk, maar je moet bij een M135i toch behoorlijk investeren om ‘m écht leuk te maken? Ja, dat klopt. Gelukkig is dat bij deze auto het geval. Deze auto heeft een Mosselman iTronic controller voor iets meer vermogen, 20 pk om precies te zijn. belangrijker is dat de zescilinder ook 56 Nm extra levert. Het totaal is dus 340 pk en 506 Nm. Niet verkeerd.

Handbak, achterwielaandrijving én sper!

Zeker niet omdat het vermogen via een handbak overgebracht wordt op de achterwielen (automaat en/of xDrive was namelijk ook een mogelijkheid). Maar er is nog een enorme kers in de appelmoes: deze M135i heeft een sperdifferentieel!!! Het is meteen een goede. Dus geen Quaiffe-wokkel, maar een heus OS Giken platensper.

Kortom, alle hardware upgrades die Wouter destijds ook aan zijn auto heeft verspijkerd. Dat was overigens ook een witte M135i uit 2012. Eh, wacht even. Dit ís de M135i van Wouter! De auto waarin hij veel plezier heeft beleefd. Dat betekent dat je niet alleen een M135i hebt zoals deze eigenlijk af-fabriek had moeten zijn, maar ook nog eens een bekende vorige eigenaar. Dan ten tenslotte de prijs, de goedkoopste M135i van Nederland is van jou voor slechts 17.950 euro.

De advertentie van de goedkoopste M135i van Nederland kun je hier bekijken. Check hier alle video’s en artikelen van Wouters ex-M135i!