BMW update M135i xDrive, moet nu nog beter rijden

BMW heeft de M135i xDrive van een update voorzien. Het resultaat is een nog beter sturende auto, aldus de Duitse autofabrikant.

Het is en blijft een controversiële hot hatch, de huidige M135i xDrive. Dat gezegd hebbende. Het is geen onaardig sturende auto. Het model is nu een dikke twee jaar verkrijgbaar. Volgens BMW de tijd om het model aan te pakken. Een facelift is een stapje te ver, maar van een update kun je best spreken.

De vernieuwde BMW M135i xDrive moet wel degelijk anders aanvoelen in het model voor de update. Zo zijn de veren en dempers opnieuw afgestemd, zijn er aanpassingen aan het chassis doorgevoerd en is de soundtrack in het interieur aangepast. Oké, dat laatste heeft natuurlijk geen invloed op de rijeigenschappen.

Aan de 2.0-liter TwinPower Turbo viercilinder is niets gedaan om de auto bijvoorbeeld meer vermogen te geven. Dat betekent nog steeds 306 pk en 450 Nm koppel in het geval van de BMW M135i xDrive.

Als je graag wil uitstralen dat je ‘de nieuwste’ hebt moet je gebruikmaken van de nieuwe kleurtjes. BMW Individual is voortaan beschikbaar op de M135i xDrive. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe kleuren aan het pallet toegevoegd. Het gaat hier om Sao Paulo Yellow non-metallic, Frozen Orange metallic en Frozen Pure Grey.