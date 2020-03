De IAA gaat volgend jaar naar München

Nadat de IAA in januari afscheid nam van Frankfurt, begon de zoektocht naar een nieuwe locatie. Vandaag zijn ze eruit gekomen: de IAA is in 2021 in München.

Het was een ‘spannende strijd’, maar München is de winnaar geworden en dús de locatie van de IAA 2021. Zeven kandidaten hadden zich gepresenteerd voor deze editie van de Internationale Automobil-Ausstellung. Dat waren onder meer Frankfurt (je weet wel, die stad waar ze juist niet heen willen), Berlijn en Hamburg. Die laatste twee eindigden uiteindelijk in de top-3.

München

Het organiserende VDA koos voor München, vanwege onder meer de ‘aantrekkelijke evenementenlocaties van de stad’. Ook heeft München veel technologische bedrijven, startups en onderzoeksinstituten. Daardoor is de stad volgens VDA ideaal om de IAA ‘opnieuw uit te kunnen vinden’.

De IAA moet namelijk meer worden dan ‘gewoon’ een autobeurs. Afgelopen november maakte de organisatie bekend te willen focussen op mobiliteitsconcepten. Auto’s zijn natuurlijk nog wel welkom, maar ‘andere vormen van transport’ krijgen ook aandacht. Denk aan autonome auto’s, of deelauto’s. De VDA wil bijvoorbeeld dat bezoekers naar de beurs straks met zelfrijdende auto’s naar de beurs zelf worden gebracht.

Bezoekers

De reden van de andere invulling van de 2021 IAA in München is eenvoudig. Het ging namelijk niet goed met de bezoekerscijfers. Dat kwam voor een deel door de autofabrikanten die niet meer op kwamen dagen. Normaliter verwacht de organisatie minimaal 800.000 bezoekers. Afgelopen editie waren het er 550.000. Met de veranderde focus op mobiliteit hoopt de organisatie die cijfers weer omhoog te krikken en de beurs relevant te houden.

Wanneer precies in 2021 de IAA in München gaat zijn is niet duidelijk. Vermoedelijk zal dit september zijn, net als voorgaande edities. Deze editie speelt zich af één centraal expocentrum, die verbonden is met meerdere kleinere locaties verspreid over de stad. De VDA wil ook de straat op met de IAA, al is het nog niet duidelijk hoe ze dat gaan doen.