Porsche maakt tot 2030 geen elektrische 911

Gelukkig maar, alle benzineliefhebbers kunnen opgelucht ademhalen. Porsche gaat pas een elektrische 911 maken, als alle andere Porsche’s aan de beurt zijn geweest.

In een wereld vol CO2-boetes en elektrificatie is het slechts een kwestie van tijd voor we straks in elektrische sportauto’s rijden, in plaats van benzineverbruikers als de Porsche 911. Ford flirt zelfs al opzichtig met dat idee, door bijvoorbeeld de Mustang Mach-E te ontwikkelen, of een elektrische Mustang coupé.

Toch lijkt het erop dat we nog wel eventjes door kunnen gaan met benzine. Ferrari gaf eind vorig jaar nog aan dat we niet voor 2025 een elektrische Ferrari gaan zien. Nu geeft Porsche tegenover Autocar.co.uk een vergelijkbaar verhaal. Of eigenlijk een nóg beter verhaal, sportautodirecteur Frank-Steffen Walliser zegt dat we dit decennium geen elektrische Porsche 911 hoeven te verwachten.

Natuurlijk maakt Porsche met de Taycan nu wél een elektrische sedansportwagen, dus het is niet alsof Porsche helemaal niet aan elektrische auto’s gaat doen. Maar het is wel goed dat autoliefhebbers nu nog een keuze hebben. De Duitse autobouwer gaat overigens nog wel meer elektrische auto’s bouwen, binnenkort is de Macan bijvoorbeeld aan de beurt. Uiteindelijk zal de volledige range van het merk waarschijnlijk ook wel uit EV’s bestaan. Maar het laatste model dat aan de beurt is voor deze elektrificatie, is de 911.

But wait, there’s more. Het bovenstaande antwoord laat immers nog wel de ruimte over voor een hybride 911. De afgelopen jaren waren er ook genoeg geruchten over zo’n uitvoering. Maar zoiets gaat er de komende tijd niet komen, als het aan Walliser ligt. Volgens Porsche moet de 911 een 2+2 blijven, met genoeg bagageruimte. Ook moeten de klassieke lijnen bewaard blijven. En dat combineert niet met de extra (accu-)ruimte die een hybride nodig heeft, aldus Walliser.

Het laatste probleem is misschien wel het belangrijkst: het gewicht. De Duitser zou niet bereid zijn om zoveel extra gewicht die de accu’s nodig hebben, in de 911 te plaatsen. “Als je zo’n auto zou willen maken, is het makkelijker om een compleet nieuwe te maken”, zegt Walliser. De volgende generatie Porsche 911 is dus wél een hybride?

Tot slot gaat hij ook in op de kritiek die de recent onthulde 911 Turbo S zou hebben gekregen. Deze zou uiteraard de snelste 911 zijn, maar niet per se de leukste om te rijden. Daarom komt Porsche later dit jaar met een lichtgewicht-versie. Wat hier precies in zit is niet duidelijk, wel dat Porsche dan lichtere onderdelen zal gebruiken en ‘kijkt naar de geluidsisolatie’. Later zou dit pakket ook beschikbaar moeten komen voor de Carrera (S)-modellen. Prijs en precieze data zijn hier nog niet over bekend.

Foto: 992 Carrera S van Pinguinman18, via Autojunk.nl.