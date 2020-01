BREEK: IAA Frankfurt keert níet meer terug

Er is gelukkig goed nieuws voor liefhebbers van Teutoons machtsvertoon.

Er zijn soms van die autobeurzen die een begrip zijn. Maar, zoals wij allen weten, liggen de meeste zwaar onder vuur. Tegenvallende bezoekersaantallen, nieuwe manieren om informatie te vergaren, uitstekende nieuwsreportages, torenhoge inschrijfgelden: voor automerken is het niet meer vanzelfsprekend om deel te nemen aan de bekende beurzen.

Bestaansrecht

Dat de de kleinere autoshow (zoals de AutoRAI) vrij weinig bestaansrecht heeft, lijkt logisch. Maar ook beurzen als de NAIAS (Detroit Motor Show), Salon van Parijs en nu ook de IAA Frankfurt hebben het lastig. Over de IAA hebben we treurig nieuws, want de Frankfurter Algemeine meldt dat de IAA in Frankfurt definitief van de baan is. De geruchten dat dit de laatste IAA zou zijn, deden al een tijdje de ronde. Nu is de kogel door de kerk, de IAA Frankfurt zal niet terugkeren in 2021.

Andere stad

Dat wil overigens niet zeggen dat de IAA zélf niet gehouden wordt. Er zijn op dit moment drie steden die nog meedingen om de show te mogen organiseren: Berlijn, Hamburg of München. De laatste editie van de IAA wist ‘slechts’ 550.000 bezoekers te trekken, terwijl het normaal gesproken tussen de 800.000 en 900.000 bezoekers ligt.

Grote Autoshow

De IAA is een van de grootste autoshows ter wereld. Zowel qua nieuwswaarde als afmetingen trouwens, want de beurs kenmerkt zich door enorme hallen en afstanden die je kan lopen. De IAA wordt om het jaar gehouden. De Salon van Parijs vindt dan plaats in de jaren dat er geen IAA is.

Met dank aan Frank voor de tip!