Formule 1 races gaan alleen door bij volledige aanwezigheid

Het coronavirus brengt de Formule 1 in gevaar: grote baas Ross Brawn laat horen wat de vereisten zijn.

Another day, another coronavirus-nieuwtje. De ziekte heeft de wereld nogal in zijn greep en het valt te merken. Ook in ons vakgebied: zelfs hier kunnen we wat kwijt over het afblazen van de autoshow van Genève. Maar over net geen twee weken gaat het nieuwe seizoen Formule 1 van start en ook daar is sprake van ‘corona-paniek’. Gaat het door, gaat het niet door?

Maatregelen

Zoals het nu lijkt is er geen reden tot afschaffing van de races. F1-directeur Ross Brawn geeft iets meer duidelijkheid over de criteria. Sowieso wordt het aantal mensen in de paddock gelimiteerd gehouden. Belangrijker nog komt er duiding over wanneer een race definitief niet door kan gaan. Brawn zegt dat sowieso alle teams het land in moeten kunnen voor een race om door te gaan.

Ja duh, maar daar wordt mee bedoeld dat sommige landen een hard coronabeleid hebben. De GP van China is al uitgesteld. Ook Vietnam, waar dit jaar voor het eerst een GP gehouden wordt, heeft het lastig met het virus. Bahrein laat eveneens mensen lastig(er) binnen, met bijvoorbeeld een quarantainebeleid voor reizigers uit bepaalde landen.

Iedereen doet mee

Eén van die bepaalde landen is Italië. Waar onder andere Ferrari, AlphaTauri en Pirelli zitten. Kunnen die het land niet in omdat Italië enorme problemen heeft met het virus, dan is er geen race, aldus Brawn. Iedereen moet naar binnen kunnen, dat is wel zo eerlijk.

De eerste race in Melbourne gaat gewoon door, daar doen de F1 en de organisatie in Australië alles aan.

“We nemen dit heel serieus, maar we willen wel gewoon proberen te racen. Alleen dan op een verantwoorde manier.” Ross Brawn

Het gaat een bijzonder seizoen worden. Formule 1 begint weer op 15 maart, in Australië dus. (via Reuters)