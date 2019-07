De internationale media over de knappe winst van Verstappen

We konden gister weer genieten van een mooie race en dat met een Nederlander in de hoofdrol.

Het was een spannende dag gister. Niet alleen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk, maar ook na afloop. Het duurde uren voordat de definitieve uitslag bekend werd. Hoe langer het duurde, hoe meer je ging twijfelen. Het zou toch niet? Pas tegen 20:00 was daar het verlossende woord: Max kreeg geen penalty voor zijn inhaalactie op Leclerc.

Na een slechte start wist Verstappen gister voor spektakel te zorgen in Spielberg. Velen zullen dankbaar zijn voor de slechte start die de Nederlander maakte, want hij moest echt vechten om aan de top van het veld te komen. Dat hij pas in de laatste periode van de race de koppositie van Leclerc wist af te pakken was de kers op de taart. Hoe keken de internationale media naar de race van gisteren?

Gazetta dello Sport

Wat een strijd tussen Leclerc en Verstappen vanaf de 59ste ronde. Leclerc deed er alles aan om zijn positie te verdedigen, maar wist dit niet vol te houden. Een geweldig herstel van Verstappen die begon met een matige start.

Auto, Motor und Sport

Verstappen haalde Leclerc in, maar duwt Leclerc van de baan. Dit ruikt naar een straf. De afloop van de race is spannend, de één zal het omschrijven als een race incident, de ander als een onrechtmatige inhaalslag.

ESPN

Een verbazingwekkende overwinning van Max Verstappen. Tweemaal winst in twee jaar voor de thuisrace van Red Bull Racing. Onvoorstelbaar, gezien het tempo van de auto tijdens de vrije trainingen. Ook een noemenswaardige feit is dat dit de eerste race is van het seizoen die Mercedes niet weet te winnen.

Le Figaro

Verstappen is onweerstaanbaar. We weten al jaren dat de Nederlander ooit wereldkampioen gaat worden. Zijn capaciteiten werden zondag weer eens zichtbaar in Oostenrijk. Ondanks een slechte start raakte Verstappen niet in paniek en wist zijn verloren plaatsen in te halen met winst tot gevolg.

L’Equipe

Max Verstappen liet zich van zijn beste kant zien. Het maakt hem een voortreffelijke rijder van de huidige grid. Hij wist kalm te blijven ondanks zijn foute start. Zoals het een goed roofdier betaamt, sloeg Max toe op het juiste moment. Het is de eerste overwinning voor Verstappen van dit jaar en de eerste overwinning van Honda in 12 jaar. Verstappen kan doorgaan met het schrijven van zijn verhaal en fans smullen daarvan.

BBC

We wilden een fantastische race en die hebben we gekregen. Verstappen die jaagt op Leclerc en de manier waarop Leclerc verdedigde is volgens de Britten geweldig om te zien. Uiteindelijk is het Verstappen die Leclerc op agressieve wijze weet in te halen. Mag dit? Daar komen we later achter, een spektakel? Jazeker. This is the race we’ve all been waiting for.

Sky Sports F1

In de laatste negen ronden achtervolgt Verstappen Leclerc. Met de nodige wheel-to-wheel actie haalt Verstappen uiteindelijk de Monegask in. Verstappen sluit de deur en voorkomt dat Leclerc zijn eerste Grand Prix ooit weet te winnen. Daarmee komt een einde aan het feit dat Hamilton tot nu toe dit seizoen telkens een podiumplek wist te pakken.