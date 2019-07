Autonome auto’s vanaf vandaag toegestaan

Michael Knight was zijn tijd ver vooruit.

Wij petrolheads leven in spannende tijden. Hoe lang zal het autorijden nog leuk zijn? Nog niet zo lang geleden reden we met zijn allen in heerlijke old-school automatisch met een atmosferische benzinemotor, een relatief laag gewicht en een handbak.

Binnenkort is het allemaal verleden tijd, zo lijkt het. Overigens kun je gewoon een standaard Seat Mii kopen voor het ouderwetse rijgevoel, dus zo erg is het allemaal niet gesteld. Maar de techniek ontwikkeld zich in rap tempo verder. Alle traditionele waarden die de puristische petrolhead heeft, kunnen overboord. Laten we überhaupt blij zijn dat we zelf kunnen c.q. mogen rijden. De zelfrijdende auto komt namelijk dichterbij.

Vanaf vandaag is namelijk de nieuwe Experimenteerwet van kracht. Deze wet maakt het mogelijk om te experimenteren met autonome auto’s. Nu is het al mogelijk sinds 2015 om te testen met autonome voertuigen, maar het is dan verplicht dat er iemand in de auto aanwezig is.

Dat is nu niet meer het geval. Dankzij deze nieuwe wet kan er getest worden met een bestuurder op afstand. Denk bijvoorbeeld aan test met rijden wegafzettingen of OV-busjes. Uiteraard gelden er wel veel restricties en voorwaarden. De bestuurder op afstand moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Ook is het verplicht om de risico’s voor de verkeersveiligheid aantoonbaar tot een minimum te beperken.

Het is niet mogelijk om te testen waar men wil. Het gaat om specifieke wegen of wegdelen in een afgebakend tijdsdeel. Ook belangrijk is dat alle uitkomsten van de experimenten aan de RDW worden teruggekoppeld. Nederland is een van de landen in de kopgroep als het gaat om zelfrijdend vervoer. Met deze experimenten wordt gekeken of en wat er aangepast moet worden aan toekomst wet- en regelgeving.