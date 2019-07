Zo maak je van de BMW X3 een keurige SUV

De omgekeerde wereld.

Wanneer tuners subtiel gaan doen en BMW zelf de weg kwijt is. Het lijkt de realiteit van vandaag de dag. Met nieuwe modellen pakt BMW er zelf de M Performance catalogus bij. Het merk toont allerlei extra’s en dat deden ze ook in het geval van de X3. Je kunt het omschrijven als overdreven, met uitbundige tuning en opvallende stickers.

Wat dat betreft doet 3D Design het tegenoverstelde van BMW M Performance. Geen opvallende tuning, maar een paar subtiele aanpassingen die de X3 net wat lekkerder maken. Zo heeft de tuner de X3 een carbon frontspoiler aangemeten, een andere diffuser en een achterspoiler. Kers op de taart zijn de nieuwe lichtmetalen velgen, al is persoonlijk of die laatste een mooie toevoeging zijn. Het gaat hier om tuning op een non M-model, maar wel een exemplaar met het optionele M-pakket.

In het interieur werd de X3 voorzien van aluminium pedalen, nieuwe schakelflippers en 3D Design vloermatten. Vooral dat laatste is alleen al goed voor 15 extra pk natuurlijk. Al met al kleine aanpassingen die de X3 net even wat dikker maakt, zonder dat er hocus pocus uit de kast wordt getrokken. Me likey!