De 10 krachtigste auto’s die in 2019 op NL kenteken werden gezet

Fabrikanten van snelle auto’s blijven auto’s meer vermogen geven. De Ferrari F8 Tributo heeft nu bijvoorbeeld al 720 pk, terwijl 15 jaar geleden het topmodel van Ferrari, de Enzo, daar niet eens bij in de buurt kwam met 660 pk. Maar welke auto’s die in 2019 op kenteken gezet werden waren nu echt het krachtigst? Aangezien we nog in de periode van jaaroverzichten zitten, is het een mooi moment op dat op een rijtje te zetten.

Als we kijken naar de top 50 zien we 10 verschillende modellen terug.

Audi RS6 – 730 pk – 1 exemplaar

Onderaan de top 50 zien we verrassend genoeg een Audi RS6. De reden dat deze in de lijst staat: Abt. Deze tuner heeft de powerstation namelijk een vermogensboost gegeven waardoor deze nu over 730 pk beschikt. Helaas hebben we deze nog niet op Autojunk zien verschijnen.

Ferrari F12 – 740 pk – 17 stuks

Hoewel de F12 inmiddels al een opvolger heeft in de vorm van de 812 Superfast, is het nog altijd een fraaie en indrukwekkende auto. 740 pk is anno 2020 nog steeds niet misselijk. Voor een auto van dit kaliber deed hij het vrij goed: er werden afgelopen jaar 17 exemplaren op Nederlands kenteken gezet. Een van de nieuwe F12-eigenaren voorzag zijn wagen van een brute Novitec bodykit, zoals te zien op deze foto van bartsmid.

Lamborghini Aventador (SVJ) – 741 (770) – 3 (5) stuks

De Aventador S heeft 741 pk en blijft daarmee nipt voor de (oudere) F12. De Aventador SVJ doet daar nog een schepje bovenop. De topversie van de Aventador produceert namelijk 770 pk. Van de S zijn er in 2019 drie op kenteken gezet en van de SVJ vijf, waaronder dit oranje exemplaar dat gespot werd door spotternoord.

Ferrari 812 Superfast – 795 pk – 16 stuks

Hoewel de SVJ de hardcore versie van de Aventador is, heeft de ‘standaard’ 812 toch meer vermogen, met 795 pk. En dan moet er dus nog een 812 GTO/tdf komen. Er werden vorig jaar 16 exemplaren van een Nederlands kenteken voorzien. Het onderstaande exermplaar, gespot door xverweij, was een van de mooiste.

McLaren Senna – 799 pk – 5 stuks

McLaren mag ook niet ontbreken. Met de 799 pk sterke Senna staan ze in de top 5 krachtigste auto’s die op Nederlands kenteken werden gezet. Er werden vier Senna’s op kenteken gezet in 2019. Het onderstaande exemplaar, gespot door joosstra was er een van.

Brabus GLS 850 – 850 pk – 1 exemplaar

Stuur je Mercedes langs Brabus en je verslaat bijna alle supercars qua vermogen. Dat zal niet gelden voor de snelheid, want de GLS is en blijft een bakbeest. Zoals de naam al zegt beschikt deze mastodont over maar liefst 850 pk. Meer dan een exemplaar is er niet op kenteken gezet in 2019. Kp92 kwam hem toevallig deze week tegen.

Brabus S900 – 900 pk – 1 exemplaar

Het kan nog gekker bij Brabus: deze S-klasse beschikt over 900 pk. Er is wederom maar een iemand die de behoefte had om zoiets op kenteken te zetten.

Bugatti Veyron – 1001 pk – 1 exemplaar

Verreweg de oudste auto uit dit lijstje, maar toch goed genoeg voor de tweede plaats. 1.001 pk is gewoon nog steeds krankzinnig veel. Om welke Veyron het precies gaat weten we niet, want we hebben nog geen foto’s voorbij zien komen.

Bugatti Chiron – 1.500 pk – 1 exemplaar

De krachtigste auto die op Nederlands kenteken werd gezet, het kon er natuurlijk maar één zijn: de Chiron. Jeroen van de Berg mocht begin vorig jaar zijn 1.500 pk sterke hypercar in ontvangst nemen. Harmengerritsen was erbij om deze foto te maken.

De Nederlandse die al deze auto’s kochten hebben de staatskas weer flink gespekt. Als je van elk van de 10 auto’s uit het lijstje 1 exemplaar rekent dan heeft dit de overheid €815.102 opgeleverd in 2019. Daarvan kwam €165.801 van de Chiron.

De wijsheid voor dit lijstje kwam van kenteken.tv. Dank!