Deze stier is net iets wilder.





De Huracán was in zijn oorspronkelijke gedaante vierwielaangedreven, maar ook leverbaar met enkel achterwielaandrijving. Nu krijgt ook de geëvolutioneerde versie van Huracán zo’n variant. Er circuleerde online al een foto, maar Lamborghini heeft nu officieel de Huracán EVO RWD gepresenteerd.

De achterwielaandrijving is niet de enige verandering. De auto heeft een vermogensvermindering gekregen. Dit zagen we ook gebeuren bij de eerste versie van de Huracán RWD en de Gallardo. Waar de vierwielaangedreven Huracán EVO 640 pk produceert, krijgt de RWD er 610. Dit is dus 30 pk minder. De eerste Huracán RWD had 580 pk, waar de reguliere er 610 had.

De auto is iets lichter geworden: de Huracán weegt nu 1,389, waar dat normaal 1.422 kg was. Desondanks is de RWD iets langzamer dan de normale Huracán EVO. Een sprintje naar de 100 duurt nu 3,3 seconden in plaats van 2,9. De topsnelheid is 325 km/u. Volgens Lamborghini zou de vierwielaangedreven Huracán nog iets harder kunnen, maar veel maakt dat niet uit. Dat is ook niet de voornaamste focus van deze variant.

De meest autofabrikanten maken qua uiterlijk geen onderscheid tussen vier- en achterwielaangedreven varianten. Lamborghini doet dat wel, hoewel het geen grote wijzigingen zijn. Desondanks is de voorbumper duidelijk anders. Bij de normale EVO was dus vrij druk, maar de RWD heeft een strakkere en scherpere neus gekregen. Aan de achterkant is de RWD lastiger te herkennen, maar de gewijzigde diffuser geeft toch weg dat het hier niet om een reguliere Huracán gaat.

Prijzen zijn nog niet bekend, maar reken er op dat deze onder de normale Huracán EVO zullen liggen. Vanwege de lagere uitstoot zal de BPM ook iets minder zijn. Daarmee wordt dit dus de goedkoopste nieuwe Lambo, maar het rijplezier zal er niet minder om zijn.