Zandvoort 4 maanden voor de Dutch GP: nieuwe dronebeelden

Over precies vier maanden is het zo ver: het raceweekend van de Dutch Grand Prix vindt plaats. We hebben al uitgebreid bericht over de veranderingen die er aan het circuit gedaan worden en we hebben ook al foto’s gedeeld. Nu hebben we echter een beter overzicht dan ooit.

Dronepiloot Jorg de Bruijn heeft namelijk een complete ronde gedaan over het circuit zoals het er nu bijligt. Nu kunnen we dus precies zien hoe het ervoor staat met de verbouwingen. Je kunt de Formule 1 motoren al bijna horen. Kleine tip: zet de afspeelsnelheid van de video wel even op x2.

Op de beelden is ook te zien hoe het ervoor staat met de meest besproken aanpassing: de Arie Luykendijkbocht. Op dit moment is het vooral een grote berg zand, maar je krijgt al wel een idee hoe heftig de banking van de bocht wordt. De Hugenholtzbocht is inmiddels ook opgehoogd en ligt er al iets netter bij.

Zandvoort wordt dus in volle vaart klaargestoomd voor de Formule 1. Zoals het er nu voor staat gaat het gewoon op tijd afkomen en wordt het nog een interessant circuit ook. Ga HIER naar de Video met Dronebeelden.