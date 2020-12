Dit is de Autoblog Auto van het Jaar 2020 - Autoblog.nl

Het was de eerste uren na het openen van de verkiezing spannend, maar na 7.500 stemmen hebben we een afgetekende winnaar!

De Autoblog Auto van het Jaar 2020 is bekend. Tromgeroffel…. Ja, het is de Polestar 2 geworden. Nadat aan het begin van de race de Ferrari Roma en de Toyota GR Yaris meestreden om de toppositie ging uiteindelijk de Polestar met de titel aan de haal.

Meer dan ooit werd afgelopen weken door jullie gestemd. De teller stond woensdagmorgen bij het sluiten van het stemloket op een ruime 7.500 stemmen. Daarvan waren er ruim 1.800 voor de Polestar.

De volledige Autoblog Auto van het Jaar 2020 uitslag willen we jullie niet onthouden.

plaats aantal stemmen merk – model 1 1.865 Polestar 2 2 1.457 Toyota GR Yaris 3 1.021 Porsche 992 Turbo S 4 909 Ferrari Roma 5 779 Land Rover Defender 6 591 Volkswagen ID.3 7 372 BMW 4 Serie Coupé 8 297 Fiat 500e 9 221 Aston Martin DBX Einduitslag Autoblog Auto van het Jaar 2020

Vandaag tijdens de Nationale Autoshow van BNR mochten we de einduitslag bekendmaken en konden we Valéry Gresnigt, PR& Marketing Polestar Nederland, feliciteren. Hij was niet geheel onverwacht erg in zijn nopjes met de uitverkiezing van de Polestar 2 tot Autoblog Auto van het Jaar 2020 door jullie, de lezers van Autoblog! En zoals het de winnaar betaamt bedankte hij dan ook alle stemmers tijdens deze verkiezing.

De Top 3

Eervolle vermeldingen natuurlijk voor een van de redactiefavorieten, de Porsche 992 Turbo S, waarvan we de sleutels dit jaar zo vaak mogelijk uit de handen van de importeur hebben getrokken dit jaar.

Een ware postercar waarvan het niet zo gek is dat hij hoge ogen gooit in deze verkiezing. De Toyota GR Yaris op plek 2 is daarentegen misschien verrassender!? De auto die de laatste weken veelvuldig in de aandacht stond door de vele (internationale) testen die nog net voor het einde van het jaar ‘online’ werden gegooid. Zie hieronder de test van Wouter in de GR Yaris

Iedereen bedankt voor het stemmen!