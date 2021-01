Ex-werknemer Mercedes fabriek doet GTA in het echt - Autoblog.nl

Een manier om je ongenoegen als ex-medewerker te vertonen: sloop eens 50 auto’s bij een Mercedes fabriek met een shovel, alsof je GTA 5 aan het spelen bent.

De fabriek van Mercedes in Vitoria-Gasteiz in Spanje, waar de V-Klasse in elkaar wordt geschroefd, lijkt de thuisplek te zijn van heel wat rebellie. Toen de lockdown in Spanje net begon, gooiden de werknemers daar al hun kont tegen de krib toen gevraagd werd om gewoon te gaan werken. Vandaag hebben we het over een verhaal van revanche. Want revanche maakt een punt, zo vond een ex-werknemer van de Mercedes fabriek.

Slooptocht

Bij de V-Klasse-fabriek in Spanje vond een bijzonder tafereel plaats. De ex-werknemer was het dit keer niet eens met… iets, waarschijnlijk de reden dat hij een ex-werknemer is. De precieze toedracht wordt nog onderzocht. Wat wel zeker is: de ravage die de man heeft aangericht. Met een grote shovel heeft de 38-jarige ex-werknemer van de fabriek 50(!) Mercedes V-Klasses gesloopt.

La Ertzaintza detiene a un hombre de 38 años, ex trabajador de la empresa, que tras robar una excavadora, ha destrozado más de 50 furgonetas de la fábrica de Mercedes-Vitoria. Más en @radioeuskadi pic.twitter.com/13Mpo4PlqR — Dani Álvarez (@DaniAlvarezEiTB) December 31, 2020

Ravage

Dat is natuurlijk niet voorzichtig gegaan, deze ex-werknemer van de Mercedes fabriek was laaiend en wilde aandacht. Dat deed hij door de shovel, die trouwens gestolen is, door het hek van de fabrieksparkeerplaats te rammen. Je weet wel, zoals jij doet als je je kapot verveelt in GTA 5. Het gaat hier om het echte leven en wat voor ravage dat oplevert zie je in de tweet hierboven. Tot total loss beschadigde V-Klasses en zelfs elektrische V-Klasses van twee-en-een-halve ton die bovenop andere V-Klasses zijn geëindigd. In totaal heeft de ex-werknemer 50 V-Klasses beschadigd en de schade zou zo’n twee miljoen euro zijn.

Opgepakt

Waar de ex-werknemer van de Mercedes fabriek precies ontevreden mee was is dus niet bekend, maar zijn doel was om nog verder te gaan dan een paar busjes op andere busjes gooien. Zijn uiteindelijke doel was het binnentreden van de fabriek en daar eenzelfde ravage aanrichten bij de miljarden kostende fabrieksrobots. Dit alles heeft de 38-jarige ex-werknemer van de fabriek bekend omdat de politie hem kon oppakken. Een beveiliger betrapte de man en heeft naar verluidt nog zo ongeveer oog in oog gestaan met de shovel, bestuurd door een doorgedraaide man. Er is gelukkig toch niemand gewond geraakt. De lokale politie heeft genoeg materiaal om deze man een tijdje van de straat te houden, al zou het antwoord op de ‘waarom’-vraag lospeuteren ook wel een goede zijn. (via Car and Driver)