Ford maakt standaard onderdeel een betaalde optie (en met een goede reden)

Wie gaan hier gebruik van maken?

Ford is lekker aan het bezuinigen. Het merk gaat niet zelf verder met EV-platformen voor Europa, maar shopt lekker bij VW en Renault. Tevens verplaatst het merk verschillende standaard onderdelen van de Mustang Mach-E naar de optielijst. Denk aan een dakspoiler, maar ook aan de frunk.

Hier komen we achter dankzij een video van The Electric Duo. Zij spreken met Teddy Ankeny. Hij is de nieuwe modelbaas van de Mustang Mach-E. De EV gaat een nieuw modeljaar in waarin wat zaken veranderen, waaronder het standaard weglaten van de frunk. Dat zien we voor het eerst bij een speciale uitvoering, namelijk de Mustang Mach-E California Special die je hieronder ziet.

Waarom maakt Ford de frunk optioneel?

Het weghalen van de frunk heeft bij Ford een voor de hand liggende reden, maar ook een oorzaak die wat dieper ligt. Natuurlijk is het een optie geworden om geld te besparen. Ford hoeft minder van de onderdelen voor de afgesloten ruimte te maken en de klant kan zijn Mach-E net wat goedkoper configureren.

Maar er is nog wat aan de hand, legt Ankeny uit. ”We kwamen erachter dat klanten de frunk wel gebruiken, maar misschien niet zoveel als we oorspronkelijk hadden bedoeld. Om deze klanten een keuze te geven, hebben we het optioneel gemaakt voor het 2026 modeljaar.” Ford laat helaas niet zien wat je krijgt als je de optionele frunk niet aanvinkt. Het merk deelt ook nog niet wat de optie kost.

Als een manager zegt dat ‘het een beetje tegenviel’, betekent dat meestal ‘geen hond gebruikt dat ding, dus weg ermee’. Dit lijkt mij een goede reden om het onderdeel achterwege te laten en wat geld te besparen. Mocht je later alsnog een frunk willen laten inbouwen, dan zal er vast een tuner zijn die een aftermarket-pakketje heeft samengesteld. Dit juicht Ford ook toe, zegt Ankeny.

Nog meer EV’s zonder standaard frunk

Ford is overigens niet het eerste automerk met een optionele frunk. Audi en Dodge gingen de Amerikaanse grootmacht al voor. Maar als je aan een EV denkt en de opbergruimtes ervan, dan denk je ook aan de front trunk toch?

Via Electrek