Automerk maakt revven bewust onmogelijk in deze sportcoupé met verbrandingsmotor

Dit knappe model is niet gemaakt voor de McDonald’s-meeting.

De hoofd-engineer van Honda had ons al gewaarschuwd. De Honda Prelude wordt niet het meest sportieve, lichtvoetige sportwagentje, aldus Tomoyuki Yamagami. Daar ondervinden we nu de gevolgen van. Zo blijkt de Prelude speciaal te zijn ontworpen voor mensen die moeite hebben met parkeren en ligt ie vooral in de smaak bij de oudjes.

Wie als jonge liefhebber toch nog overweegt om een Prelude te bestellen hebben we slecht nieuws. Honda heeft het bewust onmogelijk gemaakt om de 2,0-liter viercilinder even lekker op z’n donder te geven wanneer ie geparkeerd staat. Maar waarom?

De reden

Eerst even de techniek achter de anti-rev-maatregel. Je moet weten dat de Prelude een bijzondere aandrijflijn heeft met een nog ingewikkeldere versnellingsbak. De vierpitter wordt bijgestaan door twee elektromotoren. In de basis komt het vermogen naar de wielen van de elektromotoren. De verbrandingsmotor springt hier en daar bij.

Honda gebruikt een CVT-bak die schakelmomenten nabootst. Ben je onbekend met deze transmissie? Lees dan eerst even dit uitlegartikel van Autoblog over de CVT. Wat je er in ieder geval over moet weten: er zijn geen vaste versnellingen zoals je gewend bent, maar een traploze reeks aan overbrengingsverhoudingen.

Een woordvoerder van Honda legt aan The Drive uit hoe en waarom de Prelude geen motorgeluiden kan produceren bij stilstand. “Alle hybride modellen van Honda, inclusief de Prelude, zijn zo ontworpen dat ze geen onnodig hoge toerentallen halen wanneer de motor stationair draait. Dit is een softwarefunctie en het weerspiegelt Honda’s streven naar een schone en brandstofzuinige reeks hybride auto’s.”

Oftewel, ergens in de software zit een code die ervoor zorgt dat je er bij stilstand in z’n vrij geen reactie krijgt op jouw pedaalinput. Wanneer je in de Prelude aan de schakelflipper trekt, gebeurt er mechanisch helemaal niets. Om je tijdens het rijden het gevoel te geven van een schakelmoment, ontwikkelde Honda een speciaal systeem genaamd S+ Shift. Je hoort de motor reageren op jouw schakelinput, maar in werkelijkheid gebeurt er onder de kap niets qua versnellingen.

Zo heeft Honda nog een reden verzonnen om de sportief ogende Prelude toch weer wat minder sportief te maken en daardoor minder interessant te maken voor de liefhebber. Knap werk!