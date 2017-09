De Mercedes-AMG Project One is ein-de-lijk live

Ook zo benieuwd hoe lompsnel dit ding werkelijk is?

Een nieuwe generatie hypercars staat te trappelen van ongeduld om de autowereld te verpletteren met bizarre prestaties en buitenaardse carrosserieën. De Aston Martin Valkyrie is er daar eentje van, maar Mercedes-AMG heeft met hun Project One natuurlijk ook een buitengewoon gepeperde troef in handen.

De Project One heeft de aandrijflijn uit een Formule 1-wagen. Het maximumtoerental werd iets teruggeschroefd omwille van de betrouwbaarheid, maar de bestuurder heeft nog steeds ruim 1.000 pk tot z’n beschikking. Daarmee vlamt deze zilveren pijl in minder dan zes tellen naar 200 km/u!

Qua uiterlijk is deze hypercar geen allemansvriend. Ergens is dat logisch, want alles op of aan de Project One heeft een functie. Als de auto er niet sneller van gaat zit het er simpelweg niet op. Compromisloos, heet dat met een mooi woord.

U bent enthousiast geworden? Jammer, hij is al uitverkocht. Er komt in elk geval één exemplaar naar Nederland.